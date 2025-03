So schnell kann es gehen: nachts nach der Wahl am 23. Februar noch um den Einzug in den Bundestag gezittert und nun das zweithöchste Amt im Land im Blick. Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) schlägt Julia Klöckner vor. Die 52 Jahre alte Abgeordnete von der Nahe soll Bundestagspräsidentin werden und Bärbel Bas (SPD) ablösen.

Der neu gewählte Bundestag kommt am Dienstag, 25. März, zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Bei dieser Sitzung wird in geheimer Wahl ein neuer Bundestagspräsident oder eine neue Bundestagspräsidentin gewählt. Traditionell besetzt die größte Fraktion im Parlament diesen Posten – in der kommenden Legislaturperiode die Union. Insofern gibt es kaum Zweifel an der Wahl der früheren Landwirtschaftsministerin.

Gegenüber unserer Zeitung sagt die Guldentalerin, die in ihrem Wahlkampf ein Mammutprogramm absolviert und Mitbewerber Joe Weingarten (SPD) hinter sich gelassen hatte: „Ich freue mich wirklich so sehr über die vielen und herzlichen Botschaften, guten Wünsche und das Daumen-Drücken aus der Heimat, während ich gerade in Berlin bin. Denn wir verhandeln hier den Koalitionsvertrag in vielen Stunden – und zudem hat mich meine Bundestagsfraktion einstimmig als Kandidatin zur Bundestagspräsidentin nominiert.“

„Ich wohne im Wahlkreis und weiß, wo meine Wurzeln und meine Herzensmenschen sind.“

Vor dem Amt habe sie großen Respekt, das Parlament sei das Herz der Demokratie: „Und deshalb wird mir weiterhin meine Arbeit als Wahlkreisabgeordnete so wichtig sein. Berlin ist nur ein kleiner Teil der Wirklichkeit. Die ganze Wirklichkeit ergibt sich aus den vielen Wahlkreisen und ihren Bürgern in ganz Deutschland. Und nicht nur, weil mich die Bürger meines Wahlkreises direkt gewählt haben, bin ich Ihnen verpflichtet, Ansprechpartnerin und Kümmererin zu sein.“ Am kommenden Freitag stehe wieder ihre nächste Wahlkreissprechstunde an: „Sollte ich zur Bundestagspräsidentin gewählt werden, bleibe ich natürlich weiterhin die Julia von der Nahe, meine beiden Wahlkreisbüros sind die Anlaufstellen. Ich wohne im Wahlkreis und weiß, wo meine Wurzeln und meine Herzensmenschen sind.“

Auf ihrer Facebook-Seite postete Klöckner, bislang wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion am Montagabend: „Eine Bundestagspräsidentin muss Vertreterin des ganzen Hauses sein – nicht nur der Mehrheit. Sie muss faire Sachwalterin der Interessen des Deutschen Bundestages und seiner Abgeordneten sein. Nach innen und nach außen.“

Deutliche Worte im Bundestag nötig

Es werde auch Aufgabe des neuen Bundestages sein, die Menschen wieder im Land zusammenzuführen. Dazu gehöre, „dass wir leidenschaftlich um die besten Lösungen ringen – aber mit Respekt und Anstand. Und nach klaren demokratischen Regeln. Wenn es uns nicht hier im Parlament gelingt, in Debatten anständig miteinander umzugehen, wie sollen wir es von den Bürgerinnen und Bürgern erwarten?“

Miteinander zu streiten, zu argumentieren, Mehrheiten zu finden, das könne leidenschaftlich sein – müsse aber anständig, würde- und respektvoll sein: „Ich bin mir bewusst, dass hierzu hin und wieder auch deutliche Worte einer Präsidentin erforderlich sind. Sie kennen mich und wissen, dass ich um klare Ansagen nicht verlegen bin – auch nicht gegenüber einer künftigen Bundesregierung.“

„Auf beiden Seiten gesessen“

Die Aufgaben der Präsidentin des Deutschen Bundestages umfassen die Leitung der Sitzungen des Bundestages, die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Debatte und die Einhaltung der Geschäftsordnung. Sie vertritt den Bundestag nach außen, sowohl national als auch international, und sorgt für die Verwaltung des Parlamentsbetriebs. Zudem gewährleistet sie die Rechte der Abgeordneten, überwacht Wahlen und Abstimmungen und stellt das reibungslose Funktionieren des Parlaments sicher: „Seit mehr als zwei Jahrzehnten bin ich Parlamentarierin im Land und Bund mit Leib und Seele. Dabei habe ich nicht nur verschiedenste parlamentarische Funktionen innegehabt, sondern insbesondere auch die unterschiedlichen Rollen von Oppositions- und Regierungsfraktion wahrgenommen. Es gehört nicht nur zum Wesen der Demokratie, sondern ist für das gegenseitige Verständnis entscheidend, dass man schon ,auf beiden Seiten‘ saß. In diesem Sinne sehe ich die Aufgabe der Präsidentin.“

Die Zeit bis zur konstituierenden Sitzung möchte Klöckner nun nutzen, um sich und ihre Ideen für das Amt den anderen Fraktionen vorzustellen. Das gelte auch für die Fraktionen, mit denen sie politisch nichts gemeinsam habe: „Es ist aus meiner Sicht eine Frage des Respekts vor den gewählten Abgeordneten, dass sich die Kandidatin für das Präsidentenamt vorstellt.“