Krankenhaus in Baumholder Klöckner: Fördervereinsgründung stärkt das Hospiz-Ziel Sascha Saueressig 09.12.2025, 19:00 Uhr

i Das Team der SAPV Saarschleife in Baumholder bietet spezialisierte ambulante Palliativversorgung für schwerstkranke Menschen in den Räumen des ehemaligen Krankenhauses an. Außerdem ist auch die Hausarztpraxis Lenthe und Rietz im Gebäudekomplex untergebracht. Benjamin Werle

Das ehemalige Krankenhaus Baumholder eignet sich hervorragend für ein stationäres Hospiz. Da sind sich Julia Klöckner, Landrat Miroslaw Kowalski und VG-Chef Bernd Alsfasser einig. Die Unsicherheiten am Klinikum Idar-Oberstein verzögern dies aber.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner will das Thema stationäres Hospiz für den Landkreis Birkenfeld am Standort Baumholder weiter vorantreiben. Dafür möchte sie im neuen Jahr einen Förderverein gründen, der als Signal für den Startschuss gelten soll.







