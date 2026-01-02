Das war 2025
Klinikum: Kommunale Familie sichert „Ergänzungsneubau“
Bauarbeiten am Klinikum Idar-Oberstein: Nach einer Unterbrechung soll es im Januar 2026 weitergehen. Die Finanzierung ist gesichert.
Jahresrückblick: Stillstand auf der Großbaustelle – doch jetzt sichern Landkreis und Kommunen die Zukunft des Klinikums Idar-Oberstein. Warum die Bagger erst im Januar wieder rollen und was die Bürgschaften bedeuten.

Mit Bürgschaften sichern die kommunalen Gesellschafter, allen voran der Landkreis, in ihren Sitzungen am 20. Oktober die Finanzierung des „Erweiterungsbaus“ am Klinikum Idar-Oberstein, wo die Bagger Mitte September plötzlich stillstehen. „Die Großbaustelle am Klinikum Idar-Oberstein hat Fahrt aufgenommen“, berichtet die NZ Mitte Mai über die im Herbst 2024 angelaufene Baumaßnahme, die bis 2040 dauern soll: „Derzeit geht die Klinikleitung von ...

