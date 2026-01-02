Klinikum: Kommunale Familie sichert „Ergänzungsneubau“

Jahresrückblick: Stillstand auf der Großbaustelle – doch jetzt sichern Landkreis und Kommunen die Zukunft des Klinikums Idar-Oberstein. Warum die Bagger erst im Januar wieder rollen und was die Bürgschaften bedeuten.
Lesezeit 2 Minuten
Mit Bürgschaften sichern die kommunalen Gesellschafter, allen voran der Landkreis, in ihren Sitzungen am 20. Oktober die Finanzierung des „Erweiterungsbaus“ am Klinikum Idar-Oberstein, wo die Bagger Mitte September plötzlich stillstehen. „Die Großbaustelle am Klinikum Idar-Oberstein hat Fahrt aufgenommen“, berichtet die NZ Mitte Mai über die im Herbst 2024 angelaufene Baumaßnahme, die bis 2040 dauern soll: „Derzeit geht die Klinikleitung von ...