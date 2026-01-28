Großbaustelle in Ruhestellung Klinikum Idar-Oberstein: Warten auf die Bankbürgschaft Stefan Conradt 28.01.2026, 09:09 Uhr

i Unabhängig von der derzeit ruhenden Großbaustelle am Erweiterungstrakt haben am Klinikum Idar-Oberstein Reparaturarbeiten am Haupteingang begonnen. Der ist nun für etwa zwei Wochen gesperrt. Der Zugang erfolgt in dieser Zeit über die Zentrale Notaufnahme (ZNA) und ist beschildert. Hosser

Wann geht es weiter mit dem Erweiterungsbau am Klinikum Idar-Oberstein, für den seitens des Krankenhausträgers SHG im September ein Baustopp verhängt worden war. Zwischenzeitlich ist viel passiert, aber Bagger rollen noch immer nicht.

Wenn das Wetter mitspielt – und derzeit sieht es ja nach Tauwetter aus – könnte die Baustelle am Klinikum Idar-Oberstein in Kürze wieder aufgenommen werden. Die vom Bauunternehmer erbetene Bankbürgschaft ist laut SHG „auf dem Weg und wird in den nächsten Tagen erfolgen“.







