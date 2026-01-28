Wann geht es weiter mit dem Erweiterungsbau am Klinikum Idar-Oberstein, für den seitens des Krankenhausträgers SHG im September ein Baustopp verhängt worden war. Zwischenzeitlich ist viel passiert, aber Bagger rollen noch immer nicht.
Wenn das Wetter mitspielt – und derzeit sieht es ja nach Tauwetter aus – könnte die Baustelle am Klinikum Idar-Oberstein in Kürze wieder aufgenommen werden. Die vom Bauunternehmer erbetene Bankbürgschaft ist laut SHG „auf dem Weg und wird in den nächsten Tagen erfolgen“.