Baufirma wartet auf Signale Klinikum Idar-Oberstein: Wann wird weitergebaut? Stefan Conradt 20.01.2026, 11:00 Uhr

i Noch immer gilt der im September verhängte Baustopp am Klinikum Idar-Oberstein: Wann die Bagger in Göttschied wieder rollen werden, steht weiterhin in den Sternen... Hosser (Archiv). HOSSER

Im September verkündete die Saarland-Heilstätten GmbH (SHG) als Betreiberin des Klinikums Idar-Oberstein einen Baustopp für die Großbaustelle am Erweiterungsbau in Göttschied. Als Grund wurde seitens der SHG „Abstimmungsbedarf zwischen den Kommunalaufsichten der Länder und den Gesellschaftern der Klinikum Idar-Oberstein GmbH“ angeführt.







