Katastrophenalarm am Idar-Obersteiner Klinikum? Am Samstag ist in Göttschied alles nur eine Übung – damit alle Beteiligten für außergewöhnliche Einsatzlagen optimal gewappnet sind.

Am Samstag, 14. November, findet am Klinikum Idar-Oberstein eine großangelegte Vollübung statt. Daran beteiligt sind verschiedene Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), Hilfsorganisationen sowie der Katastrophenschutz. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften und den Mitarbeitenden des Klinikums zu trainieren und die Abläufe für mögliche Großschadensereignisse und außergewöhnliche Einsatzlagen zu überprüfen.

Die Übung findet einschließlich der Vor- und Nachbereitungen zwischen 9 Uhr und voraussichtlich 13.30 Uhr statt. Die eigentliche Übungsphase wird etwa zwei Stunden umfassen. Um realistische Übungsbedingungen zu gewährleisten, werden der genaue Zeitpunkt und das fiktive Einsatzszenario vorab nicht bekannt gegeben.

Im Umfeld des Klinikums wird es während der Übung zu einem erhöhten Aufkommen von Einsatzkräften und Einsatzfahrzeugen kommen. Das Klinikum weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich um eine geplante Übung handelt. Für Patientinnen und Patienten, Besucherinnen und Besucher, Mitarbeitende sowie die Bevölkerung besteht keine Gefahr. Mit der Vorabinformation möchte das Krankenhaus verhindern, dass das Übungsgeschehen in der Bevölkerung oder bei Angehörigen für unbegründete Aufregung sorgt.

Die medizinische und pflegerische Versorgung der stationären Patientinnen und Patienten bleibt von der Übung unberührt. Auch die Zentrale Notaufnahme (ZNA) ist weiterhin für medizinische Notfälle erreichbar. Die Zufahrt für Rettungsdienste und Notfallpatienten bleibt gewährleistet. In der Zentralen Notaufnahme kann es während der Übung zu verlängerten Wartezeiten kommen, sofern dies medizinisch vertretbar ist. Das Klinikum bittet daher Personen mit nicht dringlichen Beschwerden, die keiner sofortigen Behandlung in einer Notaufnahme bedürfen, vorrangig die hausärztliche Versorgung oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116117 in Anspruch zu nehmen. Bei akuten medizinischen Notfällen steht die Zentrale Notaufnahme weiterhin zur Verfügung. Bei lebensbedrohlichen Notfällen ist die 112 zu wählen.

Während des Übungszeitraums ist der Vorplatz des Klinikums nicht für die reguläre An- und Abfahrt von Patientinnen und Patienten nutzbar. Besucher sowie ambulante Patienten werden gebeten, für ihre Anreise mehr Zeit einzuplanen. Auch im öffentlichen Personennahverkehr ist mit Einschränkungen zu rechnen. Dies betrifft insbesondere die Buslinien, die das Klinikum direkt anfahren. Informationen hierzu erhalten Fahrgäste bei den Nahverkehrsbetrieben Birkenfeld. Das Klinikum bittet um Verständnis für die vorübergehenden Beeinträchtigungen. red