Nach dem Brand am Klinikum Idar-Oberstein unterstützt ein Experten- und Sachverständigenteam bei der Bewältigung der Brandfolgen. Der reguläre Ambulanzbetrieb läuft ab Freitagmorgen wieder an. Die Notaufnahme ist seit Freitagmittag wieder geöffnet.
Lesezeit 2 Minuten
Seit einem Brand am Mittwochabend, 18. November, am Klinikum Idar-Oberstein haben die Verantwortlichen versucht, den Normalzustand wiederherzustellen. Bereits am Freitagmittag, 20. November, können bereits Erfolge verbucht werden, wie das Klinikum mitteilt.