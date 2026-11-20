Nach Brand am Mittwoch Klinikum Idar-Oberstein: Notaufnahme wieder geöffnet Niels Heudtlaß 20.11.2026, 14:41 Uhr

i 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, Kripo und die Verantwortlichen von Klinikum und Politik waren am Mittwochabend stark gefordert. Nun konnte der Regelbetrieb vollständig wiederhergestellt werden. Hosser

Nach dem Brand am Klinikum Idar-Oberstein unterstützt ein Experten- und Sachverständigenteam bei der Bewältigung der Brandfolgen. Der reguläre Ambulanzbetrieb läuft ab Freitagmorgen wieder an. Die Notaufnahme ist seit Freitagmittag wieder geöffnet.

Seit einem Brand am Mittwochabend, 18. November, am Klinikum Idar-Oberstein haben die Verantwortlichen versucht, den Normalzustand wiederherzustellen. Bereits am Freitagmittag, 20. November, können bereits Erfolge verbucht werden, wie das Klinikum mitteilt.







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