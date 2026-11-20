Nach dem Brand am Klinikum Idar-Oberstein unterstützt ein Experten- und Sachverständigenteam bei der Bewältigung der Brandfolgen. Der reguläre Ambulanzbetrieb läuft ab Freitagmorgen wieder an. Die Notaufnahme bleibt weiter geschlossen

Das Klinikum Idar-Oberstein will nach dem Brand am Mittwochabend möglichst schnell zum „Normalzustand zurückkehren. Es sei derzeit jedoch weiter mit Einschränkungen zu rechnen, wie das Klinikum mitteilt.

„Am Freitagmorgen werden die Ambulanzen wieder im Regelbetrieb öffnen.