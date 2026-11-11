Großes Stühlerücken nötig Klinikum Idar-Oberstein: Baugenehmigung liegt vor Stefan Conradt 11.11.2026, 17:30 Uhr

i Blick auf die Großbaustelle am Klinikum Idar-Oberstein: Hier soll bis 2032 ein weitläufiger Ergänzungsneubau die medizinische Versorgung am Standort Idar-Oberstein sichern. Stefan Conradt

Besucher des Klinikums Idar-Oberstein merken, dass sich Großes tut – nicht nur wegen des regen Baustellenverkehrs auf dem Baufeld südlich des Klinikums. Hier soll bis 2032 ein weitläufiger Ergänzungsneubau die medizinische Versorgung sichern.

Nach den politischen Debatten um die Zukunft des Klinikums Idar-Oberstein und dem aufsehenerregenden Baustopp vor gut einem Jahr ist es ruhig geworden um die Großbaustelle in Göttschied. Gearbeitet wird aber dennoch, wie sich unsere Zeitung jetzt bei einer Begehung mit Marianne Thömes, der Leiterin der Abteilung Bau/Liegenschaften bei der Saarland-Heilstätten GmbH (SHG), dem neuen Kaufmännischen Leiter Christian Finkler sowie den Ärztlichen ...







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