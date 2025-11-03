Baustopp und Krisensitzung Klinikum Idar-Oberstein: Bagger rollen erst im Januar 03.11.2025, 13:00 Uhr

i Schon im März waren die Umbau- und Modernisierungsarbeiten am Klinikum Idar-Oberstein angelaufen. Im September verhängte die SHG einen Baustopp, bis die Finanzierung der Maßnahme geklärt ist. Im Januar soll es weiter gehen. Hosser

Nach Baustopp und Krisensitzung wird hinter verschlossenen Türen weiterhin hart verhandelt. Die SHG als Träger des Krankenhauses in Göttschied wehrt sich gegen Vorwürfe, die seitens der Kommunalpolitik im Landkreis Birkenfeld erhoben werden.

Nachdem die kommunalen Gremien im Landkreis Birkenfeld Beschlüsse für eine kommunale Bürgschaft in Höhe von 20 Millionen Euro zur Deckung offener Baukosten sowie Änderungen im Gesellschaftergefüge der Klinikum Idar-Oberstein GmbH gefasst haben, gehen die im September überraschend gestoppten Arbeiten am Krankenhaus in Göttschied wohl dennoch nicht sofort weiter.







