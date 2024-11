„Wasser-Wissens-Pfad“ Klimaschutzministerin hat weitere Millionen im Gepäck 06.11.2024, 17:12 Uhr

i Beim neuen Wasser-Wissens-Pfad kann man entlang der Dammkrone der Steinbachtalsperre schlendern und viel Wissenswertes zum Lebensmittel Nummer eins erfahren. Stefan Conradt

Klimaschutzministerin Katrin Eder hat bei ihrem Besuch an der Steinbachtalsperre nicht nur den neuen „Wasser-Wissens-Pfad“ eröffnet, sie hatte auch noch fünf Förderbescheide in Höhe von mehr als 12 Millionen Euro im Gepäck.

Das „Wasser-Wissens-Werk“ am Fuße der Steinbachtalsperre sei ein Aushängeschild für Rheinland-Pfalz, betonte Klimaschutzministerin Katrin Eder am Mittwoch bei ihrem Besuch an der Steinbachtalsperre. Umweltbildung werde in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger.

