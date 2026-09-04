VG-Rat Herrstein-Rhaunen
Klimaanpassung: „Es wäre töricht, jetzt aufzuhören“
Anna Dorn, Klimaanpassungsmanagerin der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, wurde für drei weitere Jahre verpflichtet.
Anna Dorn, Klimaanpassungsmanagerin der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, wurde für drei weitere Jahre verpflichtet.
Christophe Gateau (Symbolfoto). picture alliance/dpa

Viel Zuspruch und Lob für ihre Arbeit erhielt Anna Dorn, Klimaanpassungsmanagerin der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, in der jüngsten VG-Ratssitzung. Das Gremium beschloss, sie für weitere drei Jahre zu beschäftigen.

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3,3 Millionen Euro: So viel hat die Klimaanpassungsmanagerin der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, Anna Dorn, bisher an Fördergeldern in die VG geholt. Der Verbandsgemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zu, sie für weitere 36 Monate zu beschäftigen.
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