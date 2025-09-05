Kurz vor 0.30 Uhr in der Nacht zum Freitag brannte ein Kleintransporter in der Obersteiner Wilhelmstraße lichterloh. Schon beim Eintreffen der Feuerwehr standen der Motorraum und die Fahrerkabine in Vollbrand. Die Flammen hatten teilweise auch schon auf die angrenzende Vegetation übergegriffen. Die Brandschützer löschten unter schwerem Atemschutz mit mehreren Strahlrohren das Fahrzeug ab und hatten die Lage schnell unter Kontrolle. Laut Polizei handelt es sich vermutlich um Brandstiftung. Ein triftiges Indiz für diese Einschätzung fand sich auf einem Vorderreifen eines direkt hinter dem Brandauto geparkten Transporters: Angekokelte Grillanzünder beschädigten den Reifen und die Karosserie dieses Fahrzeugs. Nach einer Stunde war der fünfte Einsatz innerhalb von 24 Stunden beendet. Durch das Feuer entstand am Fahrzeug ein Totalschaden. Die Wache 1 war mit etwa 20 Personen im Einsatz.