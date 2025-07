i Groß war die Begeisterung bei der Einweihung des Kleinspielfeldes in Mittelreidenbach. Günter Weinsheimer

Die Ortsgemeinde Mittelreidenbach ist um eine Attraktion reicher. Am Sonntag wurde ein Kleinspielfeld – auch Soccer Cort genannt – in der Ringstraße in der Nähe der Kita Mäusenest offiziell eingeweiht, und viele Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Sponsoren und Ehrengäste kamen. Ortsbürgermeister Markus Stein war es wichtig, viele Sponsoren begrüßen zu können, die eigentlich den Bau dieses Großprojektes ermöglichten. Und dann waren es noch die vielen freiwilligen Helfer und Ratsmitglieder, die viele Stunden ehrenamtlich leisteten und jetzt auch mitfeierten.

Für die Kinder und Jugendlichen aus dem Dorf war ein Kleinfeldturnier vorbereitet, eine Hüpfburg stand bereit, und es wurde zu einem kleinen Imbiss und Getränken eingeladen. Nachdem der alte Bolzplatz in die Jahre gekommen war, wurde über ein neues Kleinspielfeld nachgedacht. Das neue Kleinspielfeld hat die DFB-Standardmaße 18 mal 13 Meter. „Das Kleinspielfeld ist ein absoluter Traum, etwas, was der Mittelreidenbacher Jugend noch gefehlt hat“, stellte Stein am Sonntag mehrfach fest.

Sechs Mannschaften mit Jungen und Mädels traten gegeneinander an, acht Minuten dauerte jedes Spiel, die Arne Schäfer moderierte. „Bolzplatz-Legende“ gegen „Punktelieferanten“ lautete das Endspiel. Als FCK-Fanbeauftragter stellte Schäfer unter Beifall allen unter 18-jährigen Spielern den Besuch eines FCK-Heimspiels in Aussicht. Ortsbürgermeister Stein kündigte an, dass vielleicht noch in diesem Jahr auch an die Anlegung eines Bouleplatzes gedacht ist.

Stein stellte in seiner Begrüßung auch fest, dass man anfangs an einen I-Stock-Antrag gedacht habe. Doch davon sei man schnell abgerückt, als man die große Spendenbereitschaft feststellte. „Vor dieser Leistung muss ich meinen Hut ziehen, ich hätte nie gedacht, dass sich dieses Projekt in der Weise realisieren ließe", so Stein.