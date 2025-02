Nachwuchs in Idar-Oberstein Kleine Künstler brillieren und zeigen Talent Leonhard Stibitz 11.02.2025, 14:00 Uhr

i Die Preisträger des Regionalwettbewerbs Nahe von Jugend musiziert begeisterten sowohl die Jury als auch das Publikum. Leonhard Stibitz

Junge Talente präsentieren sich bei „Jugend musiziert“: Die Regionalwettbewerbe sind dabei ein Baustein.

Beim musikalischen Wettbewerbsformat „Jugend musiziert“ gibt es landesweit acht Regionalwettbewerbe. Einer davon fand jetzt in Idar-Oberstein statt. Organisiert wurde der über die Kreismusikschule in Person von Anneliese Hanstein. Mit ihr lag die Vorbereitung in besten Händen, was später durch ein Blumenpräsent von Schulleiterin Clara Dicke gewürdigt wurde.

