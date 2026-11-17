25 Jahre Ifas Birkenfeld Kleine Ideenschmiede wächst zu internationalem Renommé Thomas Brodbeck 17.11.2026, 11:00 Uhr

i Vor und nach dem Festakt fanden die weit mehr als 100 Gäste aus vier Kontinenten Gelegenheit zum Austausch, zum Vernetzen und um neue Projekte zu besprechen. Thomas Brodbeck

Das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (Ifas) am Umweltcampus Birkenfeld beging seinen 25. Geburtstag mit vielen Gästen aus Deutschland und der Welt. Und einem zuversichtlichen Blick in die Zukunft.

Wenn man über den Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) im saarländisch-rheinland-pfälzischen Grenzgebiet spaziert, spürt man sofort: Hier wird Nachhaltigkeit nicht nur gelehrt, sondern gelebt. Einen massiven Anteil an dieser Erfolgsgeschichte trägt das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS), das 2001 ins Leben gerufen wurde.







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