Das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (Ifas) am Umweltcampus Birkenfeld beging seinen 25. Geburtstag mit vielen Gästen aus Deutschland und der Welt. Und einem zuversichtlichen Blick in die Zukunft.
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Wenn man über den Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) im saarländisch-rheinland-pfälzischen Grenzgebiet spaziert, spürt man sofort: Hier wird Nachhaltigkeit nicht nur gelehrt, sondern gelebt. Einen massiven Anteil an dieser Erfolgsgeschichte trägt das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS), das 2001 ins Leben gerufen wurde.