Kleinbrand in der Küche war schnell gelöscht

Am Freitagmorgen um kurz vor 9 Uhr wurde die Feuerwache 1 zu einem Wohnungsbrand in die Göttschieder Straße alarmiert. „Beruhigend war bei der Alarmierung der Leitstelle Trier, die Information, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befinden“, berichtet Wehrleiter Jörg Riemer. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, entspannte sich die Lage noch weiter: Ein Anwohner hatte mit einem Feuerlöscher einen Kleinbrand in der Küche schon weitestgehend selbst gelöscht. Die Feuerwehrleute löschten den Brand unter Atemschutz final ab und kontrollierten mit der Wärmebildkamera, ob noch Glutnester vorhanden waren. Weiterhin wurde das Gebäude entraucht und das Nachbargebäude auf eine mögliche Verrauchung geprüft.

i Brand Göttschieder Straße Hosser. HOSSER

Zwei Streifen der Polizei und ein Rettungswagen waren ebenfalls vor Ort. „Eigene Löschversuche sind prinzipiell immer mit Vorsicht zu genießen“, warnt Jörg Riemer. „Wenige Atemzüge von dem giftigen Brandrauch können schlimmste Folgen für die Betroffenen haben.“ Deshalb sei es immer sinnvoll, zeitnah die Feuerwehr zu alarmieren. „In diesem Fall ist alles vorbildlich verlaufen, der Einsatz eines Feuerlöschers war ein adäquates Mittel, um eine Brandausbreitung zu verhindern“, sagte der Wehrleiter im Resümee. Nach gut einer Stunde konnten die 25 Mann in ihren vier Fahrzeugen wieder abrücken. scc