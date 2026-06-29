Zehn Jahre Open-Air-Konzerte Klassik-Sommer im Steinbruch Juchem begeistert wieder 29.06.2026, 17:35 Uhr

i Zwei Tage lang waren die Open-Air-Konzerte im Steinbruch Juchem sehr gut besucht. Am Samstag zog es an die 1900 Gäste nach Niederwörresbach Michael Greber

Zehn Jahre Steinbruch-Open-Air in Niederwörresbach: Zum klassischen Sommerabend zieht es 1900 Besucher trotz drückender Hitze in das besondere Ambiente des eigens hergerichteten Steinbruchs.

Keine Frage, der Steinbruch Juchem bietet eine spektakuläre Kulisse. Die Open-Air-Konzerte fanden zum zehnten Mal statt, wie zu erwarten an beiden Abenden sehr gut besucht und von der Menge euphorisch gefeiert.Am bisher heißesten Tag des Jahres, Samstag, dürften laut Ricarda Schneider-Schröder von der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen an die 1900 Personen den Klassik-Sommer in vollen Zügen genossen haben.







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