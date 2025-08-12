Jason hat Schulangst, kommt erst gar nicht zum Unterricht. Der Junge ist aber ein cleverer, offener Typ und fotografiert sehr gut. Am liebsten die Feuerwehr. Nisha wurde früher gemobbt: Aus ihr werde eh nichts, hieß es immer. Gabriel muss Sozialstunden ableisten, ein bisschen zu cool für die Welt, aber beim Praktikum im städtischen Bauhof blüht er draußen in der Natur auf. Drei Schüler, die Julia Molter ein Jahr lang unterrichtet hat, damit am Ende ein Hauptschlussabschluss stehen kann. „Lehrerin mit Herz und Hoffnung“ ein Jahr lang unterrichtet. So lautet der Titel eines 30-minütigen Doku-Porträts aus der Reihe „Echtes Leben“, das seit dem 8. August in der ARD-Mediathek verfügbar und am 13. August um 23.35 Uhr im Ersten zu sehen ist.

Ein Schuljahr lang hat Julia Molter, Konrektorin und Lehrerin an der Realschule plus Rostocker Straße in Idar-Oberstein Zeit, um ihre 16 Schülerinnen und Schüler doch noch zu einem Schulabschluss zu bringen. Deren Schullaufbahn war bislang wenig erfolgreich: psychische Probleme, Drogenmissbrauch, Straffälligkeit, null Bock. Doch Molter will ihnen in einer speziellen Klasse einen besseren Start ins Leben verschaffen. Sie glaubt an jeden einzelnen und setzt auf gegenseitigen Respekt.

i Julia Molter besucht Schüler Jason beim Fotografieren der Feuerwehr – seine Leidenschaft. Jason hat seit der Grundschule Angst, die Schule zu betreten und ist kaum da. Julia will ihn unterstützen, seinen Abschluss zu schaffen. SWR/Ole Flashaar

Hintergrund: Bundesweit beenden mehr als 50.000 Jugendliche jährlich die Schule ohne Abschluss, die Zahl ist seit Jahren ähnlich hoch. In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Schüler, die die Schule ohne Abschluss verlassen, in den vergangenen Jahren sogar auf fast acht Prozent gestiegen. Die Region um Idar-Oberstein ist besonders betroffen, dort, wo Julia ihre „KoA“-Klasse unterrichtet. Die speziellen „Keine/r ohne Abschluss“-Klassen, kurz „KoA“, werden vom Bildungsministerium Rheinland-Pfalz finanziert.

„Was ist denn eine klassische Lehrerin“, zieht Julia Molter in der Doku die Augenbrauen hoch. Mit Dutt, Brille im grauen Kostüm? Hat die 39-Jährige, die seit zwei Jahren in Idar-Oberstein tätig ist, alles nicht. Dafür aber ein Nasenpiercing, jede Menge Tattoos, mal pinkfarbene oder schwarze lange Fingernägel: ein bisschen Gothik-Look. Lässig, cool – und da darf man auch mal „geil“ sagen: Im Kollegium reißt sich niemand um die besondere Klasse im Keller der Schule: Molter war gleich dabei. Sie bringt eine zehnjährige Erfahrung in Sachen „KoA“ durch ihre Tätigkeit an der Moseltal Realschule plus in Trier/Ehrang mit. „Nach meinen Ansichten sollte eine solche Klasse auch nur von denen betreut werden, deren Herzenssache es ist. Ich mag diese Altersstufe. Ich mag Herausforderungen“, sagt die Tochter eines Lehrers, die die zwölfte Klasse auf dem Gymnasium wiederholen musste und weiß, wie es sich anfühlt, mit Schule einfach nicht klarzukommen.

Im Keller bauen die Kids gemeinsam ein Fitnessgerät auf: Teamwork ist gefragt. Wer packt an? Wer versteht die Aufbauanleitung? „Jeder hat Stärken, man muss sie nur an die Oberfläche bringen und an die Schüler glauben“, ist Molter überzeugt. Immer mit dabei: Ruby, eine französische Bulldogge. „Und wenn ein Schüler morgens nur wegen Ruby kommt, dann ist mir das recht. Dann habe ich schon viel gewonnen.“

i „Keine/r ohne Abschluss“ ist das Motto von Julia Molters Klasse. Die Lehrerin kann sich hier mehr Zeit nehmen und Schüler individuell fördern. Dranbleiben ist die Herausforderung, denn Potenzial hat hier jeder, ist Julia überzeugt. SWR/Lars Reuther

Handy werden einkassiert, es gibt auch mal einen Anschiss, es wird gelernt: „Der gefangene Floh. Und der Gefangene floh.“ Wortarten bestimmen. Der Weg bis zur Abschlussprüfung ist steinig und fordernd. Jason, der den Unterricht nicht besucht, darf zu Hause Aufgaben erledigen und letztlich die Prüfung auf sein höheres Niveau angepasst am Ende in Molters Büro absolvieren: „Ich habe Freiräume, und die nutze ich auch im Rahmen der Schulordnung.“ Jason trifft sie mehrmals außerhalb der Schule: in Verbindung bleiben, Wege aufzeigen. Auch das gehört dazu. Sie räumt ein: „Ich kann nicht jeden retten.“ Aber versuchen kann man es, wie Molters Einsatz zeigt. Ein bisschen mehr Biss, das würde sich Molter ab und an von ihren Schülern, die meist schnell mit wenig zufrieden sind, wünschen.

14 der 16 Schüler schaffen die Prüfung der speziellen Klasse. Und Gabriel kommt im strahlend weißen Anzug. Den hatte er sich von seinem Vater gewünscht, wenn er als Klassenbester abschneidet. Hat er geschafft. Da hat man beim Schauen der Doku am Schluss tatsächlich ein Tränchen im Auge. Und alle bedanken sich bei ihrer Lehrerin, ohne die sie das nie geschafft hätten, wie die Schüler anerkennend betonen. Und das macht auch Julia Molter stolz, die nicht nur bei den Jugendlichen den richtigen Ton trifft. Sie ist Schützin: Bei ihrem Gewehr handelt es sich um eine halbautomatische Büchse von Heckler und Koch, damit übt sie das sportliche Schießen für Wettkämpfe, wie in der Doku zu sehen ist. Yoga, das sei nichts für sie, betont sie mit einem Schmunzeln.

„Wir wollen Chancengleichheit für unsere Schüler eröffnen.“

Julia Molter

Molter ist überzeugt: „Unsere Schulen leisten tagtäglich Beeindruckendes – trotz hoher Erwartungen und großer Herausforderungen. Wir sehen, dass die zunehmende Vielfalt an Aufgaben – von Digitalisierung bis Inklusion – die Belastung für Lehrkräfte und Schulleitungen spürbar erhöht.“ Dies liege nicht allein an den Schulen selbst, sondern auch an gesellschaftlichen Entwicklungen, dem Fachkräftemangel und den wachsenden Anforderungen, die Schule heute erfüllen soll. „Wir arbeiten daran, unter anderem eben mit dem Projekt ,KoA’, um Chancengleichheit für unsere Schülerinnen und Schülern eröffnen zu können.“ Unterstützung bieten bereits zahlreiche Betriebe hinsichtlich der Berufsorientierung, aber auch weitere Einrichtungen, um den Unterricht zu öffnen und Ressourcen im Sinne von multiprofessionellen Teams generieren zu können.

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres wird sie die nächste Projektklasse übernehmen: und auch danach das Projekt weiterführen. Gabriel wird an der Schule übrigens sein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren. Es gibt also ein Wiedersehen mit der Lehrerin, die „an mich geglaubt hat“, wie er selbst sagt.