VG Baumholder Klare Empfehlung zur Wiederaufnahme Rhaunens 12.12.2024, 05:00 Uhr

i Am Heimbacher Sportplatz sind die beiden Röhren für die Wasserkammern für den neuen Hochbehälter angeliefert und installiert worden. Die Maßnahme verläuft planmäßig und soll bis Mai abgeschlossen werden, erklärte VG-Werkleiter Christoph Donie im Werksausschuss. Benjamin Werle

Der Werksausschuss empfiehlt dem VG-Rat Baumholder die Wiederaufnahme des Gebietes der ehemaligen VG Rhaunen in den Wasserzweckverband. Die Diskussion über die KNH soll aber erst im Januar entschieden werden.

Der nicht-öffentliche Teil der Sitzung des Werksausschusses am Mittwochabend dauerte fast eine Stunde. Intensiv diskutierten die Ausschuss- und Ratsmitglieder über die Vor- und Nachteile der Gründung der Kommunalen Netze Hunsrück, die in der Verbandsversammlung des Wasserzweckverbands (WZV) in der kommenden Woche auf den Weg gebracht werden soll.

