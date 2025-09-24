„Carmina Burana & Spark“ Klanggewitter im Obersteiner Stadttheater naht 24.09.2025, 08:59 Uhr

i Die Gruppe Spark denkt Klassik neu und schafft Räume zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Yvonne Schmedemann. YVONNE SCHMEDEMANN

Auf ein generationenübergreifendes Chorprojekt in Kombination mit der Band Spark und der Musik des berühmten Carl Orff, wodurch ein musikalisches Erlebnis geschaffen wurde, das Tradition und Moderne verbindet, dürfen sich die Zuhörer freuen.

90 Stimmen und ein Klanggewitter prallen auf Sparks moderne Welten. Am Sonntag, 28. September, erlebt das Publikum im Stadttheater Idar-Oberstein ein Musikereignis von außergewöhnlichem Ausmaß. Rund 90 Sängerinnen und Sänger aus der Region bringen Carl Orffs „Carmina Burana“ auf die Bühne – und treffen dabei auf die experimentierfreudige Band Spark, die mit ihren Klangwelten und einem beeindruckenden Stilmix eine Brücke zwischen Mittelalter und ...







