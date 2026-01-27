Ausweichquartier in Hottenbach Kita war gerade renoviert: Da platzte ein Wasserrohr Kurt Knaudt 27.01.2026, 15:00 Uhr

i Die Kita Bundenbach: Die Einrichtung ist vorerst gecshlossen. Ein geplatztes Wasserrohr ist die Ursache. Günter Weinsheimer

Nach dem Zwischenfall ist die Einrichtung in Bundenbach vorerst geschlossen. Das Ausweichquartier befindet sich in Hottenbach.

Die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen hat in den vergangenen Jahren schon kräftig in ihre Kindergärten investiert, um die gesetzlichen Vorgaben des Landes zu erfüllen – und tut das auch weiterhin. Jochen Brack, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Bauen, und Ina Welker, Architektin der VG, brachten die Mitglieder des Ausschusses für Bauen, Energie und Umwelt dazu in dessen jüngster Sitzung bei den Beratungen über den Teilhaushalt Bauen auf ...







Artikel teilen

Artikel teilen