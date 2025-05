Bei strahlendem Sonnenschein feierte die Kita Schwollen am 18. Mai ihr 50-jähriges Bestehen mit einem großen Fest auf dem geschmückten Hof der Einrichtung. Auf dem Platz versammelten sich zahlreiche gut gelaunte Gäste, unter ihnen viele aktuelle und ehemalige Mitarbeitende, Eltern, Kinder sowie Vertreterinnen und Vertreter aus den Ortsgemeinden.

Bereits am Vormittag wurde deutlich: Dieses Fest war mit viel Liebe vorbereitet. Die Gäste schwärmten von der tollen Dekoration, einem großzügigen Kuchenbuffet und herzhaften Grillspezialitäten. „Eine runde Sache“ und „ein liebevoll organisiertes Fest“ seien nur einige der positiven Rückmeldungen gewesen, wie die Kita mitteilt. Die Rede von Bürgermeister Matthias König erntete bei den Gästen viele Lacher.

Über Drachen und Seifenblasen

Koen Herber, derzeitiger Leiter der Kita Schwollen, betonte in seiner Ansprache den besonderen Charme und die Ausstrahlung der Kita. Diese seien das Ergebnis des jahrzehntelangen Engagements vieler Menschen: der früheren und aktuellen Mitarbeitenden, der Kinder und Eltern sowie der unterstützenden Ortsgemeinden. Sichtlich bewegt war auch Gerlinde Herber, die erste Leiterin der Kita und Mutter des Schwollener Ortsbürgermeisters Heiko Herber.

i Koen Herber, Leiter der Kita Schwollen, lobte das Engagement der ehemaligen und aktuellen Mitarbeitenden. Reiner Drumm. RD

Während des offiziellen Teils übergab die Gemeinde Schwollen, vertreten durch Frau Klatt, dem Förderverein der Kita eine große Spende in Höhe von 1.000 Euro. Auch die Gemeinden Siesbach und Hattgenstein unterstützten das Jubiläum mit Geldspenden. Mehrere Sprudelunternehmen stellten kostenlos Getränke zur Verfügung. Die Sprudelunternehmen aus Schwollen stellen die Getränke für die tägliche Mineralwasserversorgung der Kita kostenlos zur Verfügung, hierfür wurde ihnen gedankt.

Ein besonderes Highlight, das viele Zuschauer lockte, war der Auftritt von Gabi Salamantra mit ihrer Puppenbühne. Die Geschichte eines ausgebrüteten Dracheneis, aus dem ein Feuerspucker schließlich an die Nordsee auswanderte, fesselte großes und kleines Publikum gleichermaßen. Salamantra zeigte sich begeistert: „Es war toll, in so viele glückliche Kinderaugen zu schauen.“ Nach dem Theaterstück konnten die Kinder zusammen mit Salamantra riesige Seifenblasen zaubern, was abermals für leuchtende Augen und unvergessliche Bilder sorgte. Auch das gemeinsam gestaltete Gemälde der Kinder, das am Vormittag entstand und thematisch an das Theaterstück anknüpfte, wurde feierlich an die Kita übergeben.

Bürgermeister König: Kita Schwollen hat hohen Stellenwert in der Region

Mit Begeisterung verfolgten die Gäste auch die drei satirischen Sketche der Erzieherinnen, die den Wandel im Kita-Alltag auf humorvolle Weise thematisierten. Ob „Früher war alles besser“ oder „Heute geht alles digital“ – das Publikum dankte mit viel Applaus und Lachen.

i Bei verschiedensten Programmpunkten kamen vor allem die Kinder auf ihre Kosten. Reiner Drumm. RD

Ein weiteres Highlight war die Familien-Olympiade. Beim Büchsenwerfen mit riesigen Dosen kamen besonders die jüngsten Gäste auf ihre Kosten. Großes Interesse weckte auch das Zuordnungsspiel von Kindheits- zu aktuellen Fotos des Personals – ein Heidenspaß. Die Fotobox sorgte ebenfalls für lange Schlangen und viele Erinnerungsfotos.

Am Waldplatz neben dem Sportplatz, dem Standort des neuen Waldprojekts, herrschte am Nachmittag reges Treiben. Die Vorstellung des Projekts, ein Niederseilgarten, ein Suchspiel sowie das Wald-Memory zogen zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Der Shuttle-Bus wurde besonders nach dem Theaterstück rege genutzt.

„Das beeindruckende Gästeaufkommen beim Jubiläumsfest der Kita Schwollen – aus der Bürgerschaft ebenso wie aus der kommunalen Politik – zeigt eindrucksvoll, welchen hohen Stellenwert die Einrichtung in unserer Region genießt. Die liebevoll gestaltete Mischung aus Nostalgie, Humor, gelebter Gemeinschaft und echter Kinderfreude hat diesen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Generationen gemacht“, zieht VG-Bürgermeister Matthias König ein Fazit zu der 50-Jahr-Feier.