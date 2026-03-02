Unzuverlässige Öffnungszeiten Kita Göttschied: Eltern müssen jetzt improvisieren Vera Müller 02.03.2026, 11:55 Uhr

i Wie geht es in der Kita Göttschied weiter? Die Eltern müssen improvisieren. Eine schnelle Lösung für die Personalengpässe gibt es nicht. Wolf von Dewitz. picture alliance/dpa

Und nun? Nach der Stadtratssitzung in Idar-Oberstein herrscht bei den Eltern Frust über die Antworten der Verwaltung mit Blick auf Probleme in der Kita Göttschied.

Ernüchterung pur… So schnell wird sich an der Problematik in der Kita Göttschied nichts ändern. Darüber sind sich Eltern und auch Erzieher nach der Information aus der Stadtratssitzung einig. Frederik Grüneberg (CDU) hatte auf Wunsch besorgter und verärgerter Eltern nachgefragt, wie es zu regelmäßigen Notschließungen und unverlässlichen Öffnungszeitung in der Einrichtung kommt und wie die Stadt darauf reagieren möchte.







