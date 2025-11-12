Spatenstich in Kirschweiler: Kita Funkelstein bekommt bald 20 neue Plätze
In Kirschweiler wird derzeit schwer gebaut: Neben der Sanierung der Kurt-Becker-Halle und dem Umstieg bei der Straßenbeleuchtung auf LED erfolgte am Dienstag auch der erste Spatenstich zum Erweiterungsbau an der Kita „Funkelstein“.
Nach mehr als einem Jahr intensiver Planung durch die beauftragte Architektin Heidi Ritter und die Ortsgemeinde erfolgte am Dienstag der erste Spatenstich für den Anbau der Kindertagesstätte (Kita) Funkelstein in Kirschweiler. Die Bagger rollten bereits in der Woche zuvor an, nachdem die Baugenehmigung vorlag, die Baugrube ist bereits vorbereitet.