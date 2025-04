Die größte Gemeinde in der VG Herrstein-Rhaunen hat in den vergangenen Jahren viel Geld für zwei Großprojekte ausgegeben. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass in 2025 keine außerplanmäßigen größeren Reparaturen anstehen.

Mit dem Bau des neuen Kreisels und der Erweiterung der ehemals katholischen Kindertagesstätte (Kita) war 2024 für Rhaunen laut Carsten Beicht „ein Jahr der Veränderungen“. Wegen der durch diese Maßnahmen und andere Investitionen in den vergangenen Jahren angehäuften Schulden, die sich bis Ende dieses Jahres auf voraussichtlich rund 2,77 Millionen Euro summieren, wird für den Sprecher der Wählergruppe Beicht 2025 „das Jahr der Konsolidierung“.

Mit SPD-Sprecher Hermann Schub war er sich in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats in der Aussprache über den am Ende einstimmig verabschiedeten Haushaltsentwurf darin einig, dass für größere Investitionen vorerst kein Geld da ist. Es gelte jetzt, die Daumen zu drücken, dass im größten Ort der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen keine größeren Reparaturen anfallen, meinte Johannes Dräger für die Wählergruppe Dräger: „Dann kommen wir mit einem blauen Auge davon.“

Nutznießer wollen sich nicht an Kosten beteiligen

Die Zahlen wären deutlich besser, wenn die sieben umliegenden Gemeinden, deren Kinder die Kita besuchen, sich an den Kosten für die Erweiterung beteiligen würden, betonte er. Kein Verständnis für deren ablehnende Haltung hat auch Schub. Auch wenn die bisherigen Verhandlungen kein positives Ergebnis gebracht haben: Dräger bat Ortsbürgermeister Yannick Bares, in dieser Sache nicht lockerzulassen. Mit der Maßnahme wurde nicht nur die Zahl der Plätze bedarfsgerecht erhöht, sondern auch die bestehenden Provisorien behoben und „St. Martinus“ zudem um zwei Gruppen erweitert, wie Schub erläuterte. Für all das war ein An- und Umbau notwendig, dessen Finanzierung mangels eigener Mittel über ein Darlehen erfolgen musste.

Das zum 1. Juli 2021 in Kraft getretene Kindertagesstättengesetz habe für die Ortsgemeinde zu einer „enormen Belastung“ geführt, konstatierte Hermann Schub. „Es fällt leicht, durch Gesetze und Verordnungen höhere Standards zu beschließen, wenn man für diese nur in geringerem Umfang einzustehen hat und die landesseitigen Personalkostenerstattungen aus dem kommunalen Finanzausgleich finanziert“, äußerte er grundsätzliche Kritik am Land, verbunden mit dem Wunsch: „Hoffentlich findet ,St. Bürokratismus’ nicht noch weitere Regelungen!“

Die Kita war im weiteren Verlauf der Sitzung auch bei einem anderen Tagesordnungspunkt noch einmal Thema: Weil die Haushaltslage auch wegen der dort erfolgten Investitionen sehr angespannt ist, hätte Rhaunen gern Mittel aus dem Förderprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig“ des Landes. Aus diesem Topf erhält die VG Herrstein-Rhaunen rund 3,5 Millionen Euro. Einstimmig beauftragte der Gemeinderat Bürgermeister Yannick Bares, einen offiziellen Antrag zu stellen: Er beinhaltet 180.000 Euro für die Anschaffung eines Schleppers, 50.000 Euro für die Befestigung eines Wohnmobilstellplatzes in den Mühlenbitzen und 10.000 Euro für einen Batteriespeicher zu der Solaranlage auf dem Dach der Kita.

Bekommt Rhaunen einen Anteil am Landeszuschuss?

Doch die Chancen für eine positive Antwort scheinen eher schlecht. Hermann Schub verwies auf einen einstimmigen Beschluss des Verbandsgemeinderats in dessen jüngster Sitzung: Danach sollen die 3,5 Millionen Euro komplett bei der VG verbleiben. Das Geld soll gezielt in Bereiche fließen, von denen alle Gemeinden etwas haben. Zudem soll die Umlage, die die Gemeinden an die Verbandsgemeinde zahlen, nicht erhöht werden. Ein weiteres Argument war der bürokratische Aufwand, der entstehe, wenn einzelne Gemeinden Geld aus dem Fördertopf beantragen würden.

„In meiner Brust schlagen zwei Herzen“, merkte Johannes Dräger dazu an. Einerseits habe er den Beschluss im VG-Rat als pragmatische Lösung mitgetragen. Andererseits hob er die exponierte Stellung von Rhaunen als Grundzentrum unter den 50 Gemeinden der VG hervor. Den Antrag wollte er als Signal verstanden wissen, „dass wir einen höheren Finanzierungsbedarf haben“. Ein solcher Vorstoß könne zumindest nicht schaden, meinte auch Hermann Schub.

Moderate Erhöhungen bei der Grundsteuer A

Zurück zum Haushalt: Durch die ab Januar greifende Grundsteuerreform müsste die Gemeinde bei unveränderten Hebesätzen im Vergleich mit dem Vorjahr Mindereinnahmen von rund 63.000 Euro in Kauf nehmen. Aufgrund der Finanzlage hat man sich deshalb zu moderaten Erhöhungen bei der Grundsteuer A, die von 385 auf 400 Prozent steigt, und bei der Grundsteuer B (von 465 auf 500 Prozent) entschlossen. Das Minus reduziert sich dadurch auf rund 45.000 Euro. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer bleibt hingegen unverändert bei 400 Prozent. Der SPD-Sprecher machte darauf aufmerksam, dass der Ortsgemeinde durch die Umlagezahlungen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde in Höhe von insgesamt mehr als 2 Millionen Euro von ihren Steuereinnahmen letztlich nur rund 752.000 Euro bleiben.

Verwundert zeigte sich Johannes Dräger darüber, dass zu der Haushaltssitzung kein Vertreter der Verbandsgemeindeverwaltung gekommen war. Doch die hielt es offenbar nicht für notwendig, Ersatz für die erkrankte Sandra Schneberger-Schwinn zu schicken, für deren Arbeit und Unterstützung sich alle Fraktionen ausdrücklich bedankten. Auch er hätte sich wohler gefühlt, wenn ein Mitarbeiter der VG in der Sitzung für Fragen zur Verfügung gestanden hätte, unterstrich Bürgermeister Yannick Bares.