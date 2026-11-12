Wirtschaft im Wandel
Kirschweiler Edelsteinfirma HC Arnoldi lebt Innovation
Hubert Arnoldi (links) leitet die Edelsteinschleiferei HC Arnoldi gemeinsam mit seinen Kindern Carl-Philip Arnoldi (rechts) und
Hubert Arnoldi (links) leitet die Edelsteinschleiferei HC Arnoldi gemeinsam mit seinen Kindern Carl-Philip Arnoldi (rechts) und Isaline Arnoldi (nicht im Bild).
Niels Heudtlaß

Der Kreis Birkenfeld ist berühmt für die Edelsteinbranche. Doch die Bedeutung des Standorts nimmt ab. Edelsteinschleiferei und Farbedelsteinhandel HC Arnoldi hält mit frischen Ideen dagegen. Trotzdem steht der Familienbetrieb vor Herausforderungen. 

Lesezeit 4 Minuten
Die Edelsteinbranche gehört zur Region um Idar-Oberstein und dem Kreis Birkenfeld, wie die Schwerindustrie und der Bergbau zum Ruhrpott oder die Automobilbranche zur Region Stuttgart. Das zeigen Firmen wie die Edelsteinschleiferei und Farbedelsteinhandel HC Arnoldi aus Kirschweiler.
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