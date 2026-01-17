Bundenbach und Stipshausen Kirchenverkäufe stoßen bei Gläubigen auf Irritation Hermann Mosel 17.01.2026, 08:00 Uhr

i Vor allem im Winter gibt die Stipshausener Filialkirche St. Maternus ein stimmungsvolles Bild ab. Das verhindert allerdings nicht deren Verkauf. Hermann Mosel

Sinkende Mitgliederzahlen führen zu geringerem Finanzaufkommen des Bistums Trier, das eine Immobilienstrategie verfolgt. In Katholikenkreisen spürt man vereinzelt Enttäuschung über das Vorhaben mit St. Nikolaus und St. Maternus.

Offenbar ganz still und heimlich, so empfinden es zumindest die Gläubigen, hat man vonseiten der katholischen Pfarrei Hunsrück Idar St. Barbara den Verkauf mehrerer sakraler Gebäude in die Wege geleitet. Während im Nachbarbistum Speyer vor der Profanierung einer Kirche stets das Gespräch mit der Gemeinde vorgesehen ist, ist das im Bistum Trier nicht so geregelt.







