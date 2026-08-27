Von Schauren bis Allenbach Kirchengemeinde Hochwald muss sich von Gebäuden trennen Kurt Knaudt 27.08.2026, 11:00 Uhr

i Pfarrer Martin Beckschulte – hier vor dem Pfarrhaus Schauren, in dem er wohnt – ist ebenso wie die anderen Mitglieder des Presbyteriums gespannt auf die Ergebnisse der Gebäudestrukturanalyse. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Acht Gebäude in sechs Dörfern sind nach Ansicht des Kirchenkreises Trier nicht dauerhaft zu unterhalten. Die evangelische Kirchengemeinde Hochwald soll nun zeitnah untersuchen, welche Gebäude gehalten und welche abgegeben werden sollen.

Bei der evangelischen Kirchengemeinde Hochwald stehen bald einschneidende Entscheidungen an. Sie besitzt zurzeit acht Gebäude in den sechs Dörfern Schauren, Bruchweiler, Kempfeld, Sensweiler, Wirschweiler und Allenbach. Das sind zu viele, meint der Kirchenkreis Trier, der die Kirchengemeinde zu einer Gebäudestrukturanalyse aufgefordert hat.







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