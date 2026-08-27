Acht Gebäude in sechs Dörfern sind nach Ansicht des Kirchenkreises Trier nicht dauerhaft zu unterhalten. Die evangelische Kirchengemeinde Hochwald soll nun zeitnah untersuchen, welche Gebäude gehalten und welche abgegeben werden sollen.
Lesezeit 3 Minuten
Bei der evangelischen Kirchengemeinde Hochwald stehen bald einschneidende Entscheidungen an. Sie besitzt zurzeit acht Gebäude in den sechs Dörfern Schauren, Bruchweiler, Kempfeld, Sensweiler, Wirschweiler und Allenbach. Das sind zu viele, meint der Kirchenkreis Trier, der die Kirchengemeinde zu einer Gebäudestrukturanalyse aufgefordert hat.