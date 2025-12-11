Weihnachtsmarkt in Kempfeld Kirchendach ist schon lange defekt 11.12.2025, 08:21 Uhr

i An der Kempfelder Kirche laufen die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt am Samstag. Michael Piskorz

An der Kempfelder Kirche laufen die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt am Samstag. Der hat einen ganz besonderen Hintergrund.

Am Samstag, 13. Dezember, findet der erste Weihnachtsmarkt der Förderinitiative zur Rettung der Kirche in Kempfeld statt. In und um die Kirche gibt es dann viel Weihnachtliches zu kaufen, Leckeres vom Grill und Kartoffelsuppe mit Würstchen oder Waffeln und natürlich Kaffee und selbstgebackenen Kuchen.







Artikel teilen

Artikel teilen