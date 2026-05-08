Große Feier an Pfingsten
Kirchenbollenbach begeht dreifaches Jubiläum
So wie in Kirchenbollenbach der zentrale Platz in der Ortsmitte der Partnergemeinde gewidmet ist, gibt es in Achicourt die "Rue
So wie in Kirchenbollenbach der zentrale Platz in der Ortsmitte der Partnergemeinde gewidmet ist, gibt es in Achicourt die "Rue de Kirchenbollenbach".
Archiv Heimatverein Kirchenbollenbach

Drei Jubiläen gleichzeitig feiern zu können – das ist selten. Im kleinen Idar-Obersteiner Stadtteil Kirchenbollenbach ist das an Pfingsten der Fall: 1050 Jahre Ortsgeschichte, 125 Jahre katholische Kirche und 60 Jahre Partnerschaft mit Achicourt.

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Kirchenbollenbach steht am Pfingstwochenende vom 23. bis 25. Mai im Zeichen gleich dreier bedeutender Jubiläen: 1050 Jahre Ortsgeschichte, 125 Jahre katholische Kirche sowie 60 Jahre Partnerschaft mit der französischen Stadt Achicourt. Ein abwechslungsreiches Programm verspricht festliche Momente und Begegnungen über Ländergrenzen hinweg.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungZeitgeschichte

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