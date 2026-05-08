Große Feier an Pfingsten Kirchenbollenbach begeht dreifaches Jubiläum Stefan Conradt 08.05.2026, 12:00 Uhr

i So wie in Kirchenbollenbach der zentrale Platz in der Ortsmitte der Partnergemeinde gewidmet ist, gibt es in Achicourt die "Rue de Kirchenbollenbach". Archiv Heimatverein Kirchenbollenbach

Drei Jubiläen gleichzeitig feiern zu können – das ist selten. Im kleinen Idar-Obersteiner Stadtteil Kirchenbollenbach ist das an Pfingsten der Fall: 1050 Jahre Ortsgeschichte, 125 Jahre katholische Kirche und 60 Jahre Partnerschaft mit Achicourt.

Kirchenbollenbach steht am Pfingstwochenende vom 23. bis 25. Mai im Zeichen gleich dreier bedeutender Jubiläen: 1050 Jahre Ortsgeschichte, 125 Jahre katholische Kirche sowie 60 Jahre Partnerschaft mit der französischen Stadt Achicourt. Ein abwechslungsreiches Programm verspricht festliche Momente und Begegnungen über Ländergrenzen hinweg.







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