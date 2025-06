i Thomas Müller

Die Kirchengemeinden in Kirchenbollenbach feiern in ökumenischer Verbundenheit ein besonders Fest: Die Kirche wird zudem am kommenden Wochenende an drei Abenden illuminiert.

„Im Jahre 1755 legte Fürst Johann Dominik zu Salm Kyrburg den Grundstein für die heutige evangelische Kirche in Kirchenbollenbach, damals zur Nutzung für beide Konfessionen“, berichtet Thomas Müller. Das Gotteshaus im barocken Stil wurde vom fürstlichen Baumeister Johann Thomas Petri nach dessen Plänen erbaut.

Das anstehende 270. Jubiläum wird am Sonntag, 29. Juni, um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in dieser Kirche gefeiert. Im Anschluss findet eine Kirchenführung statt, wobei auch der Glockenturm und die Orgel besichtigt werden können. Eine Bilderausstellung, ein Mittagessen und später auch Kaffee und Kuchen runden den Tag ab.

Bons für den bekannt guten Daaler Spießbraten gibt es im Vorfeld im evangelischen Gemeindebüro, bei den Mitgliedern des Presbyteriums und des lokalen Teams (Daaler Bäcker, Thomas Müller, Ute Lieser, Gaby Görlitz, Karola Schüller, Christine Kryschik) zu kaufen.