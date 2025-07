Der Angeklagte hatte die ihm zur Last gelegten Tat bestritten. Das Schöffengericht konnte dem Angeklagten hinsichtlich des Besitzes dieser beiden Bilder jedoch keinen Vorsatz nachweisen. Anders war das nun am Landgericht.

i Ein 64-Jähriger aus dem Kreis Birkenfeld wurde zu 120 Tagessätze zu 20 Euro verurteilt. Volker Hartmann. picture alliance/dpa

Es gibt Straftaten, deren Handlungsinhalte schwer zu verarbeiten – geschweige denn zu verstehen sind. Kinderpornografie ist so ein Thema. Mit einem solchen Vorwurf gegen einen 64 Jahre alten Angeklagten aus dem Kreis Birkenfeld hatte sich das Schöffengericht Idar-Oberstein am 25. April 2024 beschäftigt und ihn vom Tatvorwurf des Besitzes kinderpornografischer Inhalte freigesprochen. In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach war dem Angeklagten zur Last gelegt worden, Mitte Mai 2022 bei einer Durchsuchung seiner Wohnung auf einem PC zwei Dateien abgespeichert gehabt zu haben, auf welchen jeweils unter 14 Jahre alte Mädchen nackt posierten und ihre Geschlechtsteile in sexuell anzüglicher Weise präsentiert hatten.

Der Angeklagte hatte die ihm zur Last gelegten Tat bestritten. Das Schöffengericht konnte dem Angeklagten hinsichtlich des Besitzes dieser beiden Bilder jedoch keinen Vorsatz nachweisen – und hatte ihn daher aus tatsächlichen Gründen freigesprochen.

Neue Beweisführung

Dagegen war die Staatsanwaltschaft mit ihrer Berufung vorgegangen – hatte sie doch nachgearbeitet: Solche Fotos können nicht ohne Wissen und Wollen und von „fremder Hand“ auf dem PC des Angeklagten abgespeichert werden. Dieses Nichtwissen, wie die beiden inkriminierten Fotos auf dem Rechner und unter einem bestimmten Dateinamen gespeichert wurden, konnte sich der Angeklagte auch vor der 3. Kleinen Strafkammer zunächst nicht erklären. Vorsitzender Richter am Landgericht Folkmar Broszukat ist nicht nur als „Mann der klaren Worte“ hinreichend bekannt. Seine nächste Seite „Akribie“ sollte ebenfalls schnell hervortreten: Er hatte nach eigenen Worten „die dicke Akte von hinten bis vorne durchgelesen“ und war pflichtgemäß höchstaktuell. Wo es hin und wieder „vorgedankliche Rechtshinweise“ in die eine oder andere Richtung gibt, blitzten solche in Richtung Anklagebank und Verteidigung auch diesmal auf. Diese Strategie hilft, langatmige Sitzungstage zu vermeiden. Des Pudels Kern war hier die neue Beweisführung, die Staatsanwältin Annette Boeckl als Sitzungsvertreterin in die Berufung einzubringen gedachte.

„Hausbesuch“ der Kripo

Fakt war jedenfalls, dass der Angeklagte 19 Accounts auf der deutschen Plattform „Knuddels“ hatte. Sie ist ein legaler Chatraum für Personen ab 14 Jahren und ermöglicht es Nutzern, sich zu vernetzen und zu spielen – eine Mischung aus sozialem Netzwerk und Messenger. Wie alles im Leben kommt es aber auf die Nutzer an. In diesem Falle hatten sich Pädophile im Austausch mit Gleichgesinden zusammengefunden – ohne Wollen der Plattformbetreiber: Diese hatten irgendwann im Chat Kinderpornografie festgestellt. Nutzer gerieten damit ins polizeiliche Fadenkreuz. So auch der Angeklagte, der Mitte Mai 2022 „Hausbesuch“ von der Kripo Idar-Oberstein erhielt.

Die Beamten packten den PC ein und fanden unter 7000 völlig legalen Fotos von Kindern auch eben die zwei inkriminierten in einer Datei. Klassisches Spielfeld für einen IT-Forensiker der Polizei, der in einem nachgereichten Gutachten erläuterte, dass das „Hineinzaubern“ der verbotenen Bilddateien ohne dessen Wissen ein Märchen sei. Richter Broszukat hatte ihn als wichtigen sachverständigen Zeugen vorgeladen.

Denkansatz geliefert

Zuvor beschäftigte man sich mit der Person des ledigen und kinderlosen Angeklagten, der nach Hauptschulabschluss, erfolgreicher Ausbildung zum Kfz-Mechaniker sich seinen Lebensunterhalt nach dem Wehrdienst als LKW-Fahrer, im Paketdienst und als Taxifahrer verdingte. Zuletzt wurde er arbeitslos, bezog ALG, gegenwärtig Bürgergeld und ist Minijobber. Probleme mit Alkohol und Drogen habe er nie gehabt. Das Bundeszentralregister war jedenfalls blütenweiß, wie Richter Broszukat verkündete.

Nach erneuter Strafrechtsänderung zu Paragraf 184b Strafgesetzbuch war der Strafrahmen wieder auf eine neue Stufe gestellt worden: Nach „alter“ Androhung wäre der Besitz der Fotos ein Verbrechenstatbestand gewesen – hätte eine Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr bedeutet. Staatsanwältin Boeckl gab ebenso wie Vorsitzender Richter Broszukat dem Angeklagten einen Denkansatz mit auf den Weg: „Die zwei Bilder sind die untere Grenze der Tatbestandsverwirklichung. Manche Bilder aus anderen Verfahren lassen auch mir als altem erfahrenem Strafrichter das Blut in den Adern gefrieren.“

Ein Hinweis, den Verteidiger Philipp Fuchs (Freisen) zu einer Besprechung mit dem Mandanten nutzen wollte: „Ich benötige eine kurze Pause, um die Worte der Staatsanwältin in nichtjuristische Worte zu übersetzen.“ Diese „Übersetzung“ funktionierte und wurde mit einer charmanten Verteidigererklärung legalisiert: „Der Angeklagte räumt die Möglichkeit ein, dass er bei den vielen Chats auch mal schwach geworden war.“ Was der Angeklagte posthum als seine eigene Erklärung eingebracht haben wollte, wie er in Richtung Richtertisch auf Nachfrage mitteilte.

Bedrohung für reale Welt

Eine weise Entscheidung: Der 44-jährige Computerexperte erläuterte anschließend als sachverständiger Zeuge seine Arbeitsweise. Demnach konnten die beiden Fotos nur durch den Benutzer selbst gespeichert worden sein. Ansonsten wäre das „fremde“ Programm beim Speichern erkennbar gewesen: „Aber das fehlte hier.“ Richter Broszukat legte nach und verwies auf den Chatverlauf und eine Antwort des Angeklagten („Genau mein Geschmack“), der sich sodann Hilfe beim Speichervorgang vom Chatpartner einholte. Und dieser Zeitstempel passte zur Speicherzeit in die eigens eröffnete Unterdatei, dem Fundort auf dem PC…

Das Internet sei für pädophile Menschen eine Steigerung von der virtuellen Welt in die reale Welt – und eine Bedrohung für die reale Welt. „Ich musste als Staatsanwältin aussteigen und das Dezernat wechseln, weil ich es nicht mehr sehen oder hören konnte.“ Ehrliche Worte der Juristin, die man immer wieder auch aus der Kripo vernimmt, wenn man den brutalen „Mord an Kinderseelen“ nicht mehr ertragen kann.

Noch nicht rechtskräftig

Hier sei man aber davon ganz weit entfernt, auch wenn der Angeklagte Tausende von Stunden vor dem PC gesessen, Fotos konsumiert und kommentiert habe. Sie beantragte 150 Tagessätze zu 20 Euro aufgrund des Geständnisses. „Bei einem nächsten Mal wird es eine Freiheitsstrafe.“ Sie könne sich nicht vorstellen, dass es das gewesen war: „Holen Sie sich professionelle Hilfe.“

Auch Verteidiger Fuchs fand maßvolle Worte: „Ja, es sind zwei gespeicherte Kipo-Dateien, unter vielen Tausend legalen Fotos.“ Aber der Angeklagte sei keiner dieser Schlimmen – einsichtig und auch geständig. Für ihn sei das Fehlverhalten mit 100 Tagessätzen zu 15 Euro ausreichend sanktioniert. Vorsitzender Broszukat verkündete nach kurzer Beratung das Urteil: 120 Tagessätze zu 20 Euro und ließ in den mündlichen Urteilsgründen die neue überzeugende Beweislage noch einmal Revue passieren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.