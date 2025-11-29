Weihnachtsmarkt in Baumholder Kinderlieder und Budenzauber rund um den Marktplatz Sascha Saueressig 29.11.2025, 12:00 Uhr

i Rund um den Baumholderer Marktplatz wird auch in diesem Jahr gefeiert. Los geht es am Freitag, 5. Dezember, ab 17 Uhr. Benjamin Werle (Archiv). Benjamin Werle

Die Stadt Baumholder richtet am zweiten Adventwochenende wieder ihren Weihnachtsmarkt aus. Freitags und samstags sind die Besucher erneut am Marktplatz willkommen. Der Aufbau mit entsprechenden Verkehrsbeschränkungen startet ab Mittwoch.

Die Stadt Baumholder lädt in der kommenden Woche wieder zu ihrem Weihnachtsmarkt rund um den Marktplatz ein. Nachdem im Frühjahr unterschiedliche Ideen im Kulturausschuss beraten und abgewogen worden waren, legte sich der Stadtrat nach intensiver Diskussion fest, erneut freitags und samstags am Marktplatz zu feiern.







