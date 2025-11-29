Kinderlieder und Budenzauber rund um den Marktplatz

Die Stadt Baumholder richtet am zweiten Adventwochenende wieder ihren Weihnachtsmarkt aus. Freitags und samstags sind die Besucher erneut am Marktplatz willkommen. Der Aufbau mit entsprechenden Verkehrsbeschränkungen startet ab Mittwoch.
Die Stadt Baumholder lädt in der kommenden Woche wieder zu ihrem Weihnachtsmarkt rund um den Marktplatz ein. Nachdem im Frühjahr unterschiedliche Ideen im Kulturausschuss beraten und abgewogen worden waren, legte sich der Stadtrat nach intensiver Diskussion fest, erneut freitags und samstags am Marktplatz zu feiern.