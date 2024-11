Herbstmarkt in Niederbrombach lockte zwischen 700 und 800 Besucher in den Ort Kinderkarussell, Kuchen und ein Schwätzchen: Bunter Trubel auf dem Herbstmarkt in Niederbrombach Gerhard Müller 03.11.2024, 13:00 Uhr

i Viel Betrieb, insbesondere am späten Nachmittag, herrschte rund um die aufgebauten Getränkestände auf dem beim Herbstmarkt erstmals genutzten freien Platz neben dem Dorftreff. Foto: Gerhard Müller Gerhard Müller. Gerhard Müller

Der Herbstmarkt in Niederbrombach lockte zwischen 700 und 800 Besucher in den Ort. Der Markt fand zum ersten Mal rund um den neu gebauten Dorftreff statt.

Nach den Regenfällen im Vorjahr konnten die Besucher des Herbstmarktes in Niederbrombach in diesem Jahr einen trockenen Markt genießen. Dies wirkte sich auch erheblich auf die Besucherzahl aus. Im neuen Konzept war ein Schwerpunkt an Essens,- und Getränkeständen rund um den Dorftreff aufgebaut.

