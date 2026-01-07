Musical in Idar-Oberstein
Kinderbuch-Star Conni gastierte im Stadttheater
Conni tanzt mit ihren Eltern und ihren Freunden: Das kam beim Publikum sehr gut an.
Hannah Lippe

Ein Geburtstag, eine Torte und jede Menge Lieder: „Conni – Das Musical!“ verwandelte das Stadttheater in ein Mitmach-Paradies. Warum selbst Dreijährige mit Tränen im Auge nach Hause gingen.

Conni hatte Geburtstag – und gefeiert wurde dieser gleich doppelt im Stadttheater Idar-Oberstein. Am Montag gastierten dort die Kammeroper Köln und das Theater Cocomico mit ihrer Co-Produktion „Conni – Das Musical!“ und begeisterten bei zwei Aufführungen zahlreiche kleine und große Zuschauer.

