Zwei Tage lang feierten die Sonnenberg-Winnenberger gleich zwei Jubiläen. Zum einen wurde vor genau 100 Jahren die Dorfglocke am Glockenturm installiert und zweitens feierte der Kindergarten Sonnenberg sein 50-jähriges Bestehen.

Schon am Samstag hatte die Kindertagesstätte im Ortsteil Sonnenberg in ihr Gebäude eingeladen.