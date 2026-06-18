Umwelt-Campus Birkenfeld
Kinder erleben den faszinierenden Lebensraum Bach
Mit vollem Einsatz und mit Spaß dabei: der achtjährige David bei der Suche nach den verborgenen Geschöpfen im Flachsbach.
Mit vollem Einsatz und mit Spaß dabei: der achtjährige David bei der Suche nach den verborgenen Geschöpfen im Flachsbach.
Thomas Brodbeck

Faszinierende Einblick in den Lebensraum Bach gab eine Exkursion in Zusammenarbeit mit dem Umwelt-Campus Birkenfeld. Die Kinder wie auch die Erwachsenen fand es einfach „toll“. 

Lesezeit 2 Minuten
Wollen sie mit ihren Kindern oder Enkeln einen kurzweiligen Nachmittag verbringen, dabei viel über den Lebensraum Bach lernen, und dazu noch Spaß haben? Dann waren sie bei der Exkursion „Lebensraum Bach“ gut aufgehoben. Eingeladen zu der informativen Veranstaltung hatte das WasserWissensWerk Kempfeld in Zusammenarbeit mit dem Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB).

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren