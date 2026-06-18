Faszinierende Einblick in den Lebensraum Bach gab eine Exkursion in Zusammenarbeit mit dem Umwelt-Campus Birkenfeld. Die Kinder wie auch die Erwachsenen fand es einfach „toll“.
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Wollen sie mit ihren Kindern oder Enkeln einen kurzweiligen Nachmittag verbringen, dabei viel über den Lebensraum Bach lernen, und dazu noch Spaß haben? Dann waren sie bei der Exkursion „Lebensraum Bach“ gut aufgehoben. Eingeladen zu der informativen Veranstaltung hatte das WasserWissensWerk Kempfeld in Zusammenarbeit mit dem Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB).