Idar-Obersteinerin gibt Tipps Kinder brauchen Grenzen und müssen Gefühle trainieren Vera Müller 25.03.2026, 13:00 Uhr

i Grundschüler schauen auf eine Wand mit Grafiken, mit denen sie ihre eigene Gefühlslage beschreiben können. "Für Kinder ganz wichtig", betont Schulsozialarbeiterin und Resilientrainerin Marina Engelmann. Philipp Schulze. picture alliance/dpa

Wie lernen Kinder, Gefühle zu verstehen und mit ihnen umgehen zu können? Wie entwickeln sie Stärke? Welchen Beitrag können Eltern in der Erziehung leisten? Auf diese Fragen hat Marina Engelmann, Schulsozialarbeiterin aus Idar-Oberstein, Antworten.

Schulsozialarbeiterin Marina Engelmann hat das Projekt „me – mentale Entwicklung“ für Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen: Kinder sollen mit schwierigen Situationen besser umgehen können und Resilienz entwickeln. Doch wie funktioniert das? Welche Ratschläge hat die junge Frau für Eltern?







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