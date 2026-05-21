Am Dienstag, 2. Juni, kommt die Lotto-Elf ins Hans Dieter Krieger-Stadion und wird dort auf eine Ü40 Kreisauswahl treffen. Die Vorfreude aufs Kicken für den guten Zweck ist groß.
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Diesen Tag sollten sich die Fußballfreunde im Kreis Birkenfeld dick im Kalender anstreichen. Am Dienstag, 2. Juni, kommt die Lotto-Elf ins Hans Dieter Krieger-Stadion und wird dort auf eine Ü40 Kreisauswahl treffen. Hinter der Lotto-Elf verbirgt sich eine Traditions-Fußballmannschaft, die von keinem geringeren als FCK-Legende, Europa- und Vizeweltmeister, Hans-Peter Briegel betreut wird.