Lotto-Elf kommt nach Idar
Kicken für den guten Zweck mit den Stars von früher
Die Vertreter der Lotto-Elf, des ausrichtenden SC 07 Idar-Oberstein, der Lions Idar-Oberstein und der Aktionsgemeinschaft Kind f
Die Vertreter der Lotto-Elf, des ausrichtenden SC 07 Idar-Oberstein, der Lions Idar-Oberstein und der Aktionsgemeinschaft Kind für Kinder e.V. freuen sich schon auf das Freundschaftsspiel gegen eine Ü-40 Kreisauswahl, bei dem die Einnahmen gespendet werden.
Leonhard Stibitz

Am Dienstag, 2. Juni, kommt die Lotto-Elf ins Hans Dieter Krieger-Stadion und wird dort auf eine Ü40 Kreisauswahl treffen. Die Vorfreude aufs Kicken für den guten Zweck ist groß. 

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Diesen Tag sollten sich die Fußballfreunde im Kreis Birkenfeld dick im Kalender anstreichen. Am Dienstag, 2. Juni, kommt die Lotto-Elf ins Hans Dieter Krieger-Stadion und wird dort auf eine Ü40 Kreisauswahl treffen. Hinter der Lotto-Elf verbirgt sich eine Traditions-Fußballmannschaft, die von keinem geringeren als FCK-Legende, Europa- und Vizeweltmeister, Hans-Peter Briegel betreut wird.

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