Lotto-Elf kommt nach Idar Kicken für den guten Zweck mit den Stars von früher Leonhard Stibitz 21.05.2026, 15:00 Uhr

i Die Vertreter der Lotto-Elf, des ausrichtenden SC 07 Idar-Oberstein, der Lions Idar-Oberstein und der Aktionsgemeinschaft Kind für Kinder e.V. freuen sich schon auf das Freundschaftsspiel gegen eine Ü-40 Kreisauswahl, bei dem die Einnahmen gespendet werden. Leonhard Stibitz

Am Dienstag, 2. Juni, kommt die Lotto-Elf ins Hans Dieter Krieger-Stadion und wird dort auf eine Ü40 Kreisauswahl treffen. Die Vorfreude aufs Kicken für den guten Zweck ist groß.

Diesen Tag sollten sich die Fußballfreunde im Kreis Birkenfeld dick im Kalender anstreichen. Am Dienstag, 2. Juni, kommt die Lotto-Elf ins Hans Dieter Krieger-Stadion und wird dort auf eine Ü40 Kreisauswahl treffen. Hinter der Lotto-Elf verbirgt sich eine Traditions-Fußballmannschaft, die von keinem geringeren als FCK-Legende, Europa- und Vizeweltmeister, Hans-Peter Briegel betreut wird.







Artikel teilen

Artikel teilen