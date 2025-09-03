Bisher gibt es im Kreis Birkenfeld zwei Zulassungsbezirke mit je einer Anlaufstelle in Idar-Oberstein und Birkenfeld. Das soll sich ändern. Zukünftig sollen sie zusammengelegt und in die Zuständigkeit der Kreisverwaltung übergeben werden, kündigte Dezernent Roland Praetorius in der jüngsten Sitzung des Kreistags an. Dabei werde auch darüber nachgedacht, ob möglicherweise ein zusätzlicher Standort eingerichtet werden soll. Die Frage ist, wann die Umstellung vollzogen wird. „Wir sind noch in Gesprächen“, berichtete der Dezernent.

Nach Aussage des Idar-Obersteiner Oberbürgermeisters Frank Frühauf (CDU), dem eine gewisse Ungeduld anzumerken war, gibt es bei diesem Thema schon seit mindestens vier Jahren kein Fortkommen. „Es wäre schön, wenn es jetzt endlich vorangehen würde“, betonte der OB. „Dem stimme ich zu“, rief Uwe Weber (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, sogleich. Die VG kämpft seit Jahren dafür, dass Fahrzeuge auch in Herrstein zugelassen werden können. Bisher ist für die größte Verbandsgemeinde im BIR-Land Idar-Oberstein zuständig, während das Büro in Birkenfeld die Verbandsgemeinden Baumholder und Birkenfeld betreut. Nicht nur die Zahl der Standorte wird sich möglicherweise ändern, wenn die Zulassung von Fahrzeugen komplett in der Hand der Kreisverwaltung liegt. Zukünftig sollen die Bürger auch frei wählen können, an welcher Stelle sie unabhängig vom Wohnort ihr Gefährt zulassen.

Hiobsbotschaften aus der Wirtschaft﻿

Was denn die Kreisverwaltung angesichts der neuen Hiobsbotschaften aus der Wirtschaft zu tun gedenke, wollte Stefan Worst (Bürger für Bürger) mit Blick auf die Schließung des Polytec-Standorts in Idar-Oberstein und die Insolvenz des Ferienparks Hambachtal sowie den schon länger angekündigten Rückzug von Voest-Alpine aus Birkenfeld wissen. Der damit verbundene Verlust von circa 1000 Arbeitsplätzen „wirft uns enorm zurück“ und werde auch negative Auswirkungen auf den Kreishaushalt haben, betonte das frühere SPD-Kreistagsmitglied. Nach Meinung von Worst müsse der Landkreis jetzt aktiv werden und den Prozess offensiv begleiten, um die Schäden so gering wie möglich zu halten.

Man sei im Austausch mit der Agentur für Arbeit, um für möglichst viele eine Weiterbeschäftigung zu erreichen, antwortete Landrat Miroslaw Kowalski. „Jeder Arbeitsplatz, der verloren geht, tut weh.“ Insolvenzen seien aber nichts Ungewöhnliches. Die gebe es in Deutschland jedes Jahr tausendfach. Die Zahl in Rheinland-Pfalz sei zuletzt sogar rückläufig gewesen. Die Ursachen für die Probleme liegen nach Einschätzung von Kowalski nicht im Landkreis. Polytec und Voest Alpine sieht er ebenso wie Wirtschaftsfördererin Christina Biehl als Opfer der Krise in der Autoindustrie, der Ferienpark stecke schon länger in Schwierigkeiten. Großes Potenzial hat nach ihrer Einschätzung der Ökompark Heide-Westrich als „größte zusammenhängende Gewerbefläche in Rheinland-Pfalz“. Viele Firmen agierten zurzeit sehr vorsichtig und seien bei Investitionen sehr zurückhaltend, fasste Frank Frühauf seine Eindrücke zusammen. Umso wichtiger sei es, den Kontakt zu den einheimischen Unternehmen zu suchen, an ihrer Seite zu stehen und sie unterstützend zu begleiten, postulierte der Oberbürgermeister.

Alscher blitzt mit Antrag ab

Nach intensiven Diskussionen im Kreisausschuss beschloss der Kreistag auf Antrag der SPD-Fraktion bei acht Gegenstimmen und drei Enthaltungen ohne größere Diskussionen, dass drei Grundstücke im Bereich der IGS Herrstein-Rhaunen von der Verbandsgemeinde an den Landkreis übergehen. Das hatte die Verwaltung zuvor abgelehnt. Bernhard Alscher (Freie Liste) blitzte mit seinem Vorstoß ab, dass sie in diesem Zusammenhang prüfen lassen soll, ob dann nicht doch auch die Parkplätze am Stadion „Am Berg“ von der VG Birkenfeld in die Trägerschaft des Kreises übergeben werden können. Gegen einen weiteren Antrag der SPD votierte allein der Landrat. Dabei ging es um die ebenfalls bereits im Kreisausschuss ausführlich behandelte Übernahme des Kreises von noch offenen Posten im Zusammenhang mit dem Einbau von stationären Lüftungsanlagen in der IGS Herrstein-Rhaunen am Standort Rhaunen in Höhe von 63.669,18 Euro.

Unter dem Punkt Mitteilungen wies der Landrat auf die seit 18. August laufende Umfrage zu Verbesserungen im Radwegenetz auf der Homepage der Kreisverwaltung hin. Unter dem Link https://wegedetektiv.de/landkreis-birkenfeld können Interessierte noch bis 15. September Tipps und Anregungen geben.

i Ihren für den Wettbewerb "Dein Song für eine Welt" eingereichten Beitrag stellten vier Schüler gemeinsam mit Schulleiterin Sigrid Schöpfer im Kreistag vor. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Begonnen hatte die Sitzung mit einem Beitrag, den die Kreistagsmitglieder mit stehenden Ovationen bedachten. Vier Schüler der Realschule plus und Fachoberschule Birkenfeld stimmten sie gemeinsam mit Rektorin Sigrid Schöpfer zunächst auf ein Projekt der Klassen 8S3 und 8B1 für den Wettbewerb „Dein Song für eine Welt” ein. Gemeinsam haben sie einen Text mit dem Titel „Frieden für die Welt“ geschrieben, der ihre Gedanken, Wünsche und Visionen ausdrückt.

Der eingängige Song wurde anschließend professionell im Tonstudio aufgenommen. Das durch ein Video abgerundete Ergebnis präsentierte die Gruppe dem Kreistag verbunden mit der Bitte, unter https://www.eineweltsong.de/voting/song/frieden-fuer-die-welt für den Beitrag aus Birkenfeld zu votieren. Schulleiterin Schöpfer nutzte die Gelegenheit, um der Kreisverwaltung in Person von Abteilungsleiterin Christine Enders und dem Kreistag für die der Schule gewährte Unterstützung zu danken, die den Schülern bessere Startchancen ermögliche.