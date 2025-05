Vier Kandidaten bewerben sich als Thalfanger Rathauschef. Der Wahlausschuss hat drei Frauen und einen Mann zur Wahl zugelassen, ein fünfter Bewerber wurde abgelehnt. Was der Grund dafür ist.

Vier Kandidaten sind für die anstehende Wahl um das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Thalfang zugelassen – das teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. Der Wahlausschuss hat nach Ablauf der Bewerbungsfrist drei Frauen und einen Mann zur Wahl zugelassen, einen fünften Bewerber hingegen abgelehnt. Dabei handelt es sich um den Idar-Obersteiner Kevin Quint, der offenbar nicht die ausreichende Anzahl an gültigen Unterstützer-Unterschriften beigebracht hat.

Eine der Kandidatinnen ist Amtsinhaberin Vera Höfner, die von der CDU unterstützt wird. Wegen der lange im Raum stehenden Kommunalreform war sie 2020 lediglich für fünf Jahre gewählt geworden. Bei der kommenden Wahl am 15. Juni wird sie für die übliche Amtszeit von acht Jahren kandidieren, genauso wie ihre drei Mitbewerber. Einer davon ist der Lückenburger Ortsbürgermeister Stefan Thömmes, der von der „Neuen Liste“ als Kandidat nominiert wurde. Tamara Breitbach aus Züsch kandidiert als freie Kandidatin, wird aber von der SPD unterstützt.

Eine Überraschung für viele dürfte die vierte Kandidatur sein: Die Merschbacher Ortsbürgermeisterin Iris Hornberg tritt als Einzelkandidatin an und bewirbt sich ebenfalls darum, für die kommenden acht Jahre die Geschicke der Verbandsgemeinde am Fuße des Erbeskopfs zu lenken.

i Der Idar-Obersteiner Rapper Kevin Q (alias Quint) wollte Bürgermeister der VG Thalfang werden - das hat sich jetzt zerschlagen. All Elite Music

Aus dem Rennen ist dagegen der Idar-Obersteiner Kevin Quint. „Der Wahlvorschlag von Herrn Quint wurde vom Wahlausschuss aufgrund Ungültigkeit gemäß Paragraf 23 Absatz 2 Kommunalwahlgesetz zurückgewiesen“, heißt es aus dem Rathaus. In dem betreffenden Absatz des KWG ist als Bedingung für die Kandidatur aufgeführt, dass Unterschriften von einer Mindestanzahl an Wahlberechtigten – in Thalfang sind es aufgrund der Einwohnerzahl 50 Personen – für die Kandidatur eines Bewerbers notwendig sind.

Laut Andreas Vochtel, Vorsitzender des Wahlausschusses, seien in der Bewerbung mehrere Punkte zu bemängeln gewesen, sodass die Mitglieder des Gremiums einstimmig beschlossen hätten, den Kandidaten nicht zur Wahl zuzulassen. In einem ersten Telefonat erfuhr Quint erst durch die Presseanfrage von der Nichtzulassung zur Wahl. Da er die genauen Gründe für seine Nichtzulassung nicht kenne, wollte er sich nicht weiter dazu äußern.