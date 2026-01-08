Keine steigende Pkw-Zahl, aber eine höhere Dichte 

Die Zahl der Personenkraftwagen ist im Landkreis Birkenfeld stabil geblieben. Allerdings nimmt die Fahrzeugdichte ab, woraus sich ableitet: Pro Haushalt gibt es mehr Fahrzeuge. Der Anteil der E-Autos ist im regionalen Vergleich klein.
Es gibt Birkenfeld einen Umweltcampus, in dem die Akademie des ökologischen Berufswesens ausgebildet wird. Die reale Welt im Landkreis Birkenfeld macht aber ganz banal an den Entwicklungszahlen des Kfz-Bestands deutlich: Öko ist schön, aber die Mobilität ist immer noch ans Auto mit Verbrenner-Motor gebunden, vor allem im ländlichen Raum.