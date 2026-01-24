Komitee Baumholder-Warcq
Keine Sitzung startete ohne die kleine Glocke
Altbürgermeister Jürgen Henze (Mitte) mit seiner Lebenspartnerin Elfi Hornberger sowie seine Nachfolger an der Stadtspitze, Peter Lang (von rechts), Klaus Rickes sowie der amtierende Stadtchef Günther Jung, (links) kamen zur Verabschiedung Henzes im Goldenen Engel zusammen.
Sascha Saueressig

1990 hatte Jürgen Henze als Baumholderer Stadtchef zur Gründung des Partnerschaftskomitees Baumholder-Warcq eingeladen. Und seither stand er ihm auch vor. Nun stand seine Verabschiedung im Kreis der Mitglieder, Familie und Freunde an. 

Nach einer zwanglosen Begrüßung fanden sich alle am Tisch im Goldenen Engel ein – und damit Ruhe einkehrte, erklang die kleine Messingglocke. Wie immer, wenn Jürgen Henze eine Sitzung leitete. Am Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages ist das Partnerschaftskomitees Warcq-Baumholder am Donnerstag im Goldenen Engel zusammengekommen, um seinen langjährigen Vorsitzenden, Altbürgermeister Jürgen Henze, offiziell zu verabschieden.Eigentlich ...

