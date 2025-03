Der Ortsgemeinderat Hoppstädten-Weiersbach hat den Haushaltsplan für das Jahr 2025 einstimmig beschlossen. Auf dem Papier klingt das Zahlenwerk positiv. 10.000 Euro Überschuss sind im Finanzhaushalt zu verbuchen, nach Abzug der Einnahmen und Ausgaben im Bereich Investitionen sowie der Tilgung von Krediten steht unter dem Strich die Null.

Trotzdem ist die Stimmung bei den Fraktionen im Rat gemischt. Zwar seien im Haushaltsplan alle notwendigen Maßnahmen und Investitionen für 2025 aufgeführt und könnten auch umgesetzt werden, sagt Ingo Scherer, Fraktionssprecher der CDU. „Wie jeder feststellen kann, können wir uns für 2025 keine sehr großen Sprünge leisten“, fügt der Christdemokrat hinzu.

Fraktionen sehen große Herausforderungen in der Zukunft

Als Grund dafür führt Scherer unter anderem die VG-Umlage (47 Prozent) sowie die für das Haushaltsjahr 2025 von 42 auf 43,7 Prozent angestiegene Kreisumlage an. Umlagen sind der Teil der eigenen Einnahmen, die die Gemeinde an höhere Verwaltungsebenen abgeben muss. „Da fließen mittlerweile knapp 91 Prozent unserer Steuereinnahmen an die VG Birkenfeld und den Kreis Birkenfeld“, sagt der CDU-Fraktionsschef. „Ingesamt fließen in diesem Jahr im Vergleich zu 2024 rund 50.000 mehr ab.“ Deswegen äußert Scherer den Wunsch nach einer besseren finanziellen Unterstützung der Kommunen.

Als weiteren Grund für die nicht allzu großen möglichen Sprünge führt Scherer den Kfw-Kredit in Höhe von 500.000 Euro an, den die Ortsgemeinde aufgenommen hat, um den Sanierungskosten für das Gemeindezentrum gerecht zu werden, die höher ausfielen als geplant. „Diesen Kredit muss die Ortsgemeinde in den nächsten fünf Jahren zurückzahlen. Der Tilgungsbetrag für 2025 beläuft sich auf knapp 113.000 Euro“, mahnt er an.

Auch der Fraktionsvorsitzende der SPD, Manfred Werle, sieht, trotz des positiv ausfallenden Haushalts für 2025, große Herausforderungen auf die zweitgrößte Gemeinde in der VG Birkenfeld zukommen. „Die Gesamtkosten für das Gemeindezentrum und den Bürgerpark zwingen uns trotz Zuschüssen zu einem sparsamen Haushalt“, merkt der Sozialdemokrat an. Auch für die kommenden Jahre kämen finanziell schwer zu stemmende Projekte auf Hoppstädten-Weiersbach zu. „Der Umwelt-Campus wird uns finanziell noch gewaltig belasten“, sagt Werle. „Die Kosten, die mit dem Oak Garden, der Oberflächenentwässerung sowie der Sporthalle noch auf uns zukommen, sind derzeit noch nicht abzusehen.“ Werle plädiert dafür, bei der Finanzierung die VG und die Stadt Birkenfeld als Namensgeber des Campus zu beteiligen. „Wir sollten uns nicht mit finanziellen Deckelungen seitens der Stadt abspeisen lassen“, sagt der Sozialdemokrat. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass insbesondere die Sportmöglichkeiten auch von anderen Kommunen genutzt werden würden.

Wohnfläche als zentrales Thema der Zukunft?

Klaus-Peter Lauer von der FWG-Fraktion im Ortsgemeinderat drückte seine Freude darüber aus, einen „Haushalt mit positiven Zahlen“ beschließen zu können. Doch auch er mahnt an, die finanzielle Situation der Gemeinde im Blick zu behalten: „Die steigenden Kosten etwa bei der Grundsteuer, den Straßenausbaubeiträgen und den Abwassergebühren sowie die Erhöhung der Kreisumlage setzen uns unter Druck.“ Als ein zentrales Thema der Zukunft sieht Lauer die Erschließung neuer Baugebiete. „Der Wohnraum wird knapper, und es liegt in unserer Verantwortung, geeignete Flächen für Bauprojekte zu finden, die sowohl den Charakter unserer Gemeinde als auch die Lebensqualität bewahren.“

Auch Ortsbürgermeister Manuel Weber (CDU) thematisiert die „erheblichen Investitionen“ der Vergangenheit. „Diese sind uns im Fall von Gemeindezentrum und Bürgerpark sehr gut gelungen“, hebt er hervor. Doch dabei dürfte die Verantwortung für den Bestand wie den Bauhof oder das Lehrerhaus nicht vergessen werden. Auch die Daseinsvorsorge für die Bürger müsse weiter im Fokus der Gemeindeverwaltung stehen. „Mit vielen Festen und Veranstaltungen, die für ein gutes Miteinander im Ort sorgen, hat die Gemeinde für 2025 schon einiges geplant“, sagt der Ortschef.