Zukunftsatlas vorgestellt
Keine ermutigenden Zahlen für den Landkreis Birkenfeld
Dr. Anna Heugel vom Prognos-Institut präsentierte die neusten Zahlen für den Kreis Birkenfeld.
Stefan Conradt

Er nennt sich Zukunftsatlas und sammelt dabei Zahlen, die zum Teil schon veraltet sind. Dennoch: Die Daten des Prognos Instituts für die Obere Nahe zeigen Schwachpunkte auf, machen aber auch Mut, in dem sie Chancen aufzeigen und Strategien benennen.

Deutschlands Wirtschaft steckt in der Krise, vor allem die Automobilzulieferer geraten immer mehr unter Druck. Das sind keine guten wirtschaftlichen Vorzeichen für den abgelegenen Nationalparklandkreis Birkenfeld, wo bereits die ersten Unternehmen ihre Pforten schlossen.

