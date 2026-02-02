Er nennt sich Zukunftsatlas und sammelt dabei Zahlen, die zum Teil schon veraltet sind. Dennoch: Die Daten des Prognos Instituts für die Obere Nahe zeigen Schwachpunkte auf, machen aber auch Mut, in dem sie Chancen aufzeigen und Strategien benennen.
Deutschlands Wirtschaft steckt in der Krise, vor allem die Automobilzulieferer geraten immer mehr unter Druck. Das sind keine guten wirtschaftlichen Vorzeichen für den abgelegenen Nationalparklandkreis Birkenfeld, wo bereits die ersten Unternehmen ihre Pforten schlossen.