L169 ab Baumholder
Keine Durchfahrt ins Totenalbtal
Die L169 zwischen Baumholder und der Bundesstraße 420 bei Niederalben ist wieder vollgesperrt.
Die L169 zwischen Baumholder und der Bundesstraße 420 bei Niederalben ist wieder vollgesperrt.
Reiner Drumm. Rd

Wegen Deckensanierung: Die L169 zwischen Baumholder und der Bundesstraße 420 bei Niederalben ist wieder voll gesperrt.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach informiert, dass die Bauarbeiten zur Deckensanierung auf der Landesstraße 169 zwischen Baumholder und der Bundesstraße 420 nach der Winterpause fortgesetzt werden. Seit dem 13. April ist die L 169 ab Niederalben bis Baumholder für die weiteren Bauarbeiten voll gesperrt.

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