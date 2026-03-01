Einsatz in Idar-Oberstein
Kein Wohnungsbrand, aber Feuer in der Küche
Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort in der Amtsstraße in Idar-Oberstein: Ein gemeldeter Wohnungsbrand entpuppte sich als Kleinbrand in einer Küche.
HOSSER

Ein Notruf, ein vollkommen verrauchtes Zimmer und ein geretteter Bewohner: Was steckte wirklich hinter dem Einsatz der Feuerwehr in der Amtsstraße? Die Spuren des Abends bleiben – doch die Ursache war überraschend.

Ein gemeldeter Wohnungsbrand hat am späten Samstagabend in der Amtsstraße in Oberstein für einen Einsatz der Feuerwache 1 gesorgt. Um 22:52 Uhr alarmierte die Leitstelle Trier die Einsatzkräfte mit dem Stichwort „Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus“. Unverzüglich machte sich ein Löschzug auf den Weg zur Einsatzstelle.

