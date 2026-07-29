Erfolgreiche Sanierung?
Kein Sozialplan für Ex-Mitarbeiter von Rofu Kinderland
Die Rofu-Filiale in Birkenfeld schloss bereits am 21. Juli - zwölf Mitarbeiter verloren hier ihren Job.
Die Rofu-Filiale in Birkenfeld schloss bereits am 21. Juli - zwölf Mitarbeiter verloren hier ihren Job.
Niels Heudtlaß

Mehr als 600 Mitarbeiter wurden im Rahmen des Insolvenzverfahrens des Spielwarenhändlers aus Hoppstädten-Weiersbach gekündigt. Sie sind nun auf sich alleine gestellt. So erklärt Rofu Kinderland den fehlenden Sozialplan. 

Lesezeit 2 Minuten
Rofu Kinderland und die Kids & School Holding GmbH, die nach dem Insolvenzverfahren 100 Prozent der Anteile an Rofu hält, feiern eine „erfolgreich abgeschlossene“ Sanierung in Eigenverwaltung. Dabei kündigte das Unternehmen jedoch zahlreichen Mitarbeitern – darunter 330 Angestellte in den 27 geschlossenen Filialen, etwa 280 in der Zentrale in Hoppstädten-Weiersbach und weiteren 60 Mitarbeitern des geschlossenen Außenlagers in Ramstein.
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