Erfolgreiche Sanierung? Kein Sozialplan für Ex-Mitarbeiter von Rofu Kinderland Niels Heudtlaß 29.07.2026, 14:46 Uhr

i Die Rofu-Filiale in Birkenfeld schloss bereits am 21. Juli - zwölf Mitarbeiter verloren hier ihren Job. Niels Heudtlaß

Mehr als 600 Mitarbeiter wurden im Rahmen des Insolvenzverfahrens des Spielwarenhändlers aus Hoppstädten-Weiersbach gekündigt. Sie sind nun auf sich alleine gestellt. So erklärt Rofu Kinderland den fehlenden Sozialplan.

Rofu Kinderland und die Kids & School Holding GmbH, die nach dem Insolvenzverfahren 100 Prozent der Anteile an Rofu hält, feiern eine „erfolgreich abgeschlossene“ Sanierung in Eigenverwaltung. Dabei kündigte das Unternehmen jedoch zahlreichen Mitarbeitern – darunter 330 Angestellte in den 27 geschlossenen Filialen, etwa 280 in der Zentrale in Hoppstädten-Weiersbach und weiteren 60 Mitarbeitern des geschlossenen Außenlagers in Ramstein.







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