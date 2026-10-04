Homepage sorgt für Verwirrung Kein Gerücht: Praxis Molitor in Idar-Oberstein schließt Vera Müller 04.10.2026, 12:56 Uhr

i Definitiv kein Gerücht: Die Praxis Molitor in Idar-Oberstein schließt zum Jahresende. HOSSER

Die Patienten sind verwirrt, weil die Homepage angebliche „Gerüchte“ benennt. Definitiv ist es kein Gerücht, dass die Praxis Molitor in Tiefenstein schließt und sich Idar-Obersteiner auf die Suche nach einem neuen Hausarzt machen müssen.

Ein Verwirrspiel, das Patienten verunsichert … Die Hausarztpraxis Angelika Molitor in Tiefenstein schließt definitiv zum 31. Dezember 2026. Patienten erhielten dieser Tage auf Nachfrage diese Auskunft, auch entsprechende Info-Briefe wurden verteilt. Die Obfrau der Kreisärzteschaft, Karoline Hautmann-Strack, fragte am Donnerstag nach, sie erhielt im Telefonat mit Molitor ebenfalls die Info, die auch unsere Zeitung in einem Bericht aufgegriffen ...







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